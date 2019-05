Di Maio | da Grillo difesa d’ufficio E monta la rivolta dei senatori 

Di Maio blindato da Beppe Grillo e Casaleggio : «Luigi - vai avanti» : Due endorsement di peso, come quelli di Beppe Grillo e Davide Casaleggio e una mossa a sorpresa, ideata e messa in campo per «sminare» l'assemblea congiunta dei parlamentari del...

Grillo blinda Di Maio - avanti. E lui - non scappo. Il prete : domani pregherò per lui : Gli effetti dei risultati elettorali, che hanno visto il Movimento 5 Stelle invertire i rapporti di forza con l'alleato di governo, la Lega, continuano a farsi sentire all'interno del movimento pentastellato, e pongono dubbi sulla stessa tenuta del governo. E' lo stesso Luigi Di Maio, dopo alcune richieste di passi indietro - tra le quali quelle del senatore Gianluigi Paragone che invita il vicepremier a lasciare qualche incarico - ad annunciare ...

Grillo squilla la tromba e blinda di Maio. Prima di Rousseau una pioggia a sostegno di Luigi : Prima di Rousseau, Prima ancora dell’Assemblea dei parlamentari Cinquestelle che stasera dovrebbero decidere cosa fare dopo la batosta elettorale e soprattutto cosa fare della guida politica Luigi Di Maio, è Beppe Grillo che detta la linea. Il defilato fondatore torna a farsi sentire e dal suo blog blinda l’uomo che ha scelto per rappresentare il s...

Beppe Grillo torna in campo : insulta Matteo Salvini - assolve Luigi Di Maio : torna in campo Beppe Grillo. Nel momento di maggiore difficoltà per il M5s, massacrato alle europee e con Luigi Di Maio pronto a sottoporre il suo futuro da capo politico al voto della piattaforma Rousseau (una sostanziale messinscena, scontato l'esito), ecco che torna a farsi sentire il capo-comico

Di Maio : “Chiedo voto su Rousseau sul mio ruolo”. Grillo lo difende : “Deve continuare la lotta” : «Non sono mai scappato dai miei doveri e se c’è qualcosa da cambiare nel MoVimento lo faremo. Chiedo di mettere al voto degli iscritti su Rousseau il mio ruolo di capo politico, perché è giusto che siate voi ad esprimervi. Gli unici a cui devo rendere conto del mio operato». Lo scrive Luigi Di Maio, sul blog delle Stelle, a due giorni dal deludent...

Beppe Grillo sta con Di Maio. Ecco la sua lettera : Torna a parlare del Movimento 5 stelle anche Beppe Grillo. Il “padre” dei pentastellati rompe il silenzio elettorale e lo fa per difendere Luigi Di Maio, partendo proprio dalle considerazioni sulle Europee: Dopo due giorni di Radio Maria e musica classica, dico questo: il Movimento ha subito una sconfitta e questo movimento deve reagire a quello che è successo. La diffusione di dichiarazioni che discutono della delusione scaturita ...

Grillo : Di Maio continui battaglia : 15.16 "Luigi non ha commesso un reato, non è esposto in uno scandalo di nessun tipo. E'già eccessiva questa giostra di revisione della fiducia, deve continuare la battaglia che stava combattendo". Così Grillo dal suo blog, sostiene Di Maio nella discussione interna al M5S, dopo la sconfitta alle Europee. "Siamo di fronte al rigetto dell'Italia peggiore nei confronti del movimento. Nessuna espiazione",aggiunge. "E'incredibile che una persona ...

Beppe Grillo : "Di Maio deve continuare la battaglia" : Beppe Grillo difende Luigi Di Maio. Il comico e garante del Movimento 5 stelle scrive sul blog: “Dopo due giorni di Radio Maria e musica classica, dico questo: il movimento ha subito una sconfitta e questo movimento deve reagire a quello che è successo. La diffusione di dichiarazioni che discutono della delusione scaturita dalle urne, come se fosse un calo delle vendite per una multinazionale, è un ferita per me. Luigi non ha ...