Consigli e rimedi per un frigo efficiente e pulito

Consigli e rimedi per combattere la forfora : La forfora è un disturbo del cuoio capelluto che si presenta come desquamazioni più o meno abbondanti e visibili nella zona delle radici dei capelli. Oltre ad essere percepita come una problematica estetica, è fondamentale anche capire di che tipologia di forfora si tratta per poterla affrontare con i prodotti più efficaci: ecco alcuni Consigli utili da seguire per tornare ad avere un cuoio capelluto sano sia a livello di trattamenti che di ...