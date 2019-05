espresso.repubblica

(Di giovedì 30 maggio 2019) Continua la vicenda giudiziaria dei cinque ragazzi italiani che hanno combattuto in Siria contro l'Isis, quando manca meno di un mese alla sentenza per la “sorveglianza speciale”. Intanto rientra in Italia la salma di Lorenzo Orsetti, ucciso dallo Stato Islamico Siamo andati al'Isis. Ora lo Stato italiano ci sta processando " «Lorenzo Orsetti voleva vedere la fine della guerra. E metteva il sorriso in ogni tragedia» "

blogLinkes : «Combattere al fianco dei Curdi è stata la cosa giusta e non vogliamo mollare» - elio_sileno : RT @frapuzzu: Pienamente d'accordo con @ErminioY. Il @PotenzaPD deve combattere la destra al fianco di @VTramutoli senza alcuna esitazione.… - UnoNemoNessuno : RT @lucainnella10: @Mov5Stelle Mai come in questo momento bisogna rimanere uniti e combattere a fianco del capo politico del Movimento, io… -