Bufera procure | indagato pm Fava “ha aiutato Palamara”

(Di giovedì 30 maggio 2019) Favoreggiamento e rivelazione del segreto di ufficio in concorso. Sono i reati contestati al pm di Roma Stefano Rocconell'indagine della Procura di Perugia che vedeper corruzione anche il suo collega Luca Palamara e il consigliere del Csm Luigi Spina.Nell'avviso di garanzia i pm di Perugia contestano adi aver rivelato a Palamara notizie sulle indagini a suo carico e di averload eluderle fornendo atti e documenti. Nell'avviso di garanzia ricevuto oggi dal magistrato si afferma che, in concorso con Palamara, l'"violando i doveri inerenti la sua funzione e abusando della sua qualita', comunicando con Palamara e rispondendo alle sue plurime e incalzanti sollecitazioni, gli rivelava come gli inquirenti fossero giunti a lui, specificandogli che gli accertamenti erano partiti 'dalle carte di credito' dell'imprenditore Fabrizio Centofanti e si erano ...

