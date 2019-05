The Voice of Italy 2019 | Morgan non condivide le assegnazioni di Gigi D' Alessio

blogo

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Dopo settimane di calma ed armonia fra i coach di Theof, gli scontri della fase di Battles hanno fatto scattare i nervi dei due veterani della musica italiana che siedono sulle poltrone "più famose di Italia",D'. Prima della lite accesa per la scelta del cantante partenopeo di mandare avanti un'artista con una carriera avviata all'estero, al posto di una giovane mamma di cinque figli, i due artisti hanno avuto occasione di scontrarsi sulledei brani."Voglio litigare con", ha esorditoD'al termine del duello fra Erica Bazzeghini e Joe Elle sulle note di I Want Your Sex di George Michael, "secondo me hai pensato più a te che a loro per questo pezzo". A guanto di sfida lanciato, il cantante dei Bluvertigo ha risposto con altrettanta provocazione: Questa cosa me l'hanno detto sin dal primo giorno in cui sono ...

