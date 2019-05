Maltempo | l’Esercito monitora il fiume Secchia nel Modenese

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Ci sono anche gli uomini dell’Esercito are il, nel, ingrossato dalle piogge cadute negli ultimi giorni in Emilia-Romagna. Da ieri, sul posto, è operativo il reparto Comando e Supporti Tattici del distaccamento della Brigata Aeromobile Friuli di Bologna. L’area assegnata per tenere d’occhio ile’ quella del comune di Soliera. Ai militari bolognesi si sono aggiunti questa mattina altri uomini e mezzi provenienti dal 121/o Reggimento artiglieria contraerei ‘Ravenna’, che li hanno affiancati nelggio dello stesso corso d’acqua nella zona di Marzaglia, sempre nel. Ulteriori assetti specialistici del genio – del Reggimento genio ferrovieri di Castel Maggiore e del 2/o Reggimento genio pontieri di Piacenza – sono pronti ad intervenire se ritenuto necessario da parte delle prefetture ...

RobRe62 : RT @gazzettamodena: #ALLERTAFIUMI #AGGIORNAMENTI #PONTICHIUSI Precipitazioni inferiori al previsto, ma prosegue l’allerta rossa per critici… - coscienzavigile : RT @gazzettamodena: #ALLERTAFIUMI #AGGIORNAMENTI #PONTICHIUSI Precipitazioni inferiori al previsto, ma prosegue l’allerta rossa per critici… - Emergenza24 : RT @gazzettamodena: #ALLERTAFIUMI #AGGIORNAMENTI #PONTICHIUSI Precipitazioni inferiori al previsto, ma prosegue l’allerta rossa per critici… -