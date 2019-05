Maltempo | Ferrara | infiltrazioni di acqua nei locali dell’Ospedale di Cona

Maltempo Emilia Romagna : migliora il meteo - ma resta l’allerta arancione tra Parma e Ferrara : migliora la situazione meteo in Emilia-Romagna dove, fino alla mezzanotte di domani, resta, però, l’allerta arancione per criticità idrauliche e idrogeologiche nella pianura tra Parma e Ferrara, per le piene dei corsi d’acqua. Sono la conseguenza delle abbondanti precipitazioni delle ultime 36 ore, con piogge fino a 100 millimetri e la neve che, dopo oltre 60 anni, è tornata a fare la sua comparsa nel mese di maggio sopra i 400 metri ...