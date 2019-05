È morto Tam | l’ultimo rinoceronte di Sumatra maschio in Malesia

Siena - neonato morto dopo parto cesareo/ Accertamenti dell'ospedale su cause decesso : A Siena un neonato è morto subito dopo il parto nonostante il tempestivo intervento dei medici. Ospedale avvia Accertamenti su cause decesso.

Novara - bambino di due anni morto in casa : fermati padre e madre. “Corpo martoriato e maltrattamenti pregressi” : Quando è morto in ospedale, il corpo del piccolo Leonardo, di due anni, era “martoriato con lesioni multiple”. Per questo il procuratore Marilinda Mineccia ha disposto il fermo per la madre, Gaia Russo, e il compagno Nicholas Musi. L’accusa nei loro confronti è di omicidio volontario pluriaggravato. Il questore di Novara, Rosanna Lavezzaro, ha dichiarato che si tratta di “un omicidio avvenuto in un quadro di ...

Milano - bambino di 2 anni trovato morto in un appartamento : sul corpo evidenti segni di violenza - è ricercato il padre : Un bambino di 2 anni è stato trovato senza vita all’interno di un appartamento a Milano, in via Ricciarelli, nella periferia ovest. Secondo quanto appreso finora, il piccolo presentava evidenti segni di violenza sul corpo e i paramedici hanno solo potuto constatare il decesso. A chiamare i soccorsi è stato il padre, ma all’arrivo della polizia in casa c’era soltanto la madre, una donna croata di 23 anni che ha dato la colpa ...

