Presidente Commissione Europea 2019 | chi sono i papabili e iter

termometropolitico

(Di martedì 28 maggio 2019): chiLe elezioni europeegiunte al termine, adesso tocca alla formazione del Parlamento europeo, al gioco delle coalizioni, alla ricerca di una maggioranza assoluta, per la quale i raggruppamenticondizione fondamentale di sussistenza. I risultati delle europee parlano chiaro: il quadro generale – quindi livello locale/nazionale a parte – non vede un’avanzata dei sovranisti, piuttosto un’avanzata di Liberali e Verdi. E sarà proprio con queste due formazioni che Ppe e Pse dovranno formare la nuova maggioranza. Europarlamento: il numero dei seggi Il Partito Popolare Europeo ha guadagnato 180 seggi. Socialisti& Democratici, invece, ne hanno ottenuti 146. Totale: 326 seggi. Ovvero 50 seggi in meno rispetto alla maggioranza necessaria dei voti. Da qui il gioco delle alleanze, che andrà fatto per forza di ...

Linkiesta : 'La vittoria di Salvini fa male all'Italia perché ci isola ancora di più. È come se fosse una Brexit mascherata, ne… - RaiNews : 'Hanno trasformato il ricordo del giudice Falcone nel festino di Santa Rosalia' dice il Presidente della commission… - kuzzi79 : RT @CesareSacchetti: Pronti, via! L'asse franco-tedesco sta già litigando sul presidente della Commissione UE. Macron non vuole Weber, cand… -