Lecce | sulla scheda elettorale un ' De' di troppo | sbagliato il cognome del candidato

Blastingnews

(Di martedì 28 maggio 2019) Quella che arriva dalla provincia di, precisamente da Novoli, è una notizia abbastanza curiosa ma che ha rischiato di creare non pochi intoppi nell'ultima tornatavalida per elezioni europee e amministrative, svolte domenica scorsa, 26 maggio. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale, il nome di unsindaco, Roberto Nitto, è stato scritto in maniera sbagliata. Gli elettori infatti si sono trovati ad una situazione abbastanza singolare, in quanto il nome delrisultava Roberto De Nitto, con quel "De" che era decisamente in più. In moltissimi hanno segnalato l'errore alle autorità competenti e la notizia è arrivata fino al Viminale, che ha effettuato tutti i controlli del caso. Il simbolo del partito di appartenenza delera comunque segnato in maniera corretta. C'erano altri candidati sindaco che avevano 'De' ...

Gazzetta_it : #ElezioniEuropee Scrive la formazione del #Lecce sulla scheda elettorale - SLuigis : @RennaNietta @CarolisLuigi A Lecce purtroppo paghiamo la decisione sulla Tap che ormai non si poteva bloccare per c… - News4UDC : RT @fantagazzetta: Elezioni europee, sorpresa al momento dello spoglio: sulla scheda elettorale la formazione del Lecce che è salita in Ser… -