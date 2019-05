La manovra secondo Matteo Salvini Fra Flat tax e no all' aumento Iva | si parte da 50

huffingtonpost

(Di martedì 28 maggio 2019) Di qua il risultato elettorale da onorare, ossia lo sforamento delle regole europee promesso dal vicepremier. Di là il Patto di stabilità che sorregge l’euro, e su cui Bruxelles - rassicurata da un voto che complessivamente non ha affatto ribaltato gli equilibri - intende tracciare una linea rossa. È tutto qui lo scontro fra Roma e Bruxelles che caratterizzerà i prossimi mesi. E le cifre, unite ai riflettori accesi dai mercati, fanno intravedere una strada in salita per il governo.Il Def ha un deficit 2020 fissato al 2,1% del Pil dal 2,4% di quest’anno. Con la legge di bilancio, il governo è davanti a un bivio: far scattare gli aumenti dell’Iva o trovare 23 miliardi di risorse alternative,ndo da tagli di spesa che potrebbero includere gli sgravi fiscali o nuove entrate come la lotta all’evasione. Il ...

