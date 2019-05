Casa | chiesa e fede | Salvini cerca l’intesacon il voto cattolico più tradizionalista 

Montella : “Bisogna tornare a vincere in Casa. Chiesa? Non date per scontato che vada via” : Le dichiarazioni di Vincenzo Montella all’antivigilia della sfida che vedrà la Fiorentina impegnata lunedì sera allo stadio ‘Franchi’ di Firenze contro il Sassuolo: “Intanto bisogna fare punti, vincere in casa perché non lo facciamo da tanto tempo. Vorrei ripartire dallo spirito giusto visto in questa squadra nelle mie tre partite. Ci sarà poi tempo per me, per i calciatori stessi e forse anche per la società per lo ...