Calcio | Milan si dimette Leonardo | risoluzione con Gattuso

Calciomercato : Dzeko il sostituto di Icardi - Lukaku in arrivo a Milano : Il destino di Icardi interessa poco o nulla a Dzeko, promesso sposo ormai da diverso tempo. Il bosniaco e l’Inter hanno trovato un’intesa su tutto, manca soltanto l’interlocutore della Roma con cui parlare e imbastire una trattativa sul cartellino del giocatore, per cui i giallorossi chiedono venti milioni di euro.In attesa dell’annuncio del Ds della RomaMa finché la Roma non ufficializzerà il nome del nuovo direttore sportivo, la ...

Milan-Uefa - continua la querelle Fair play finanziario : possibile esclusione dalle coppe e novità in chiave Calciomercato : Milan in attesa della decisione dell’Uefa in merito al Fair play finanziario che potrebbe condizionare la prossima stagione rossonera Il prossimo calciomercato del Milan sarà a dir poco low cost, una “notizia” che ha scatenato il panico all’interno della società. Leonardo, conscio di non avere spazio di manovra, saluterà la truppa, così come Gattuso consapevole che non avrà la squadra che chiede nella prossima ...

Calcio : oggi l’addio di Rino Gattuso al Milan. Paolo Maldini potrebbe seguirlo : La storia tra il Milan e Rino Gattuso finisce qui. Si attende solo l’ufficialità ma è ormai chiaro che il tecnico e il club rossonero seguiranno strade diverse in vista della prossima stagione. La mancata qualificazione alla prossima Champions League e i risultati non all’altezza delle aspettative, alla base di una interruzione del rapporto. Una decisione consensuale, nonostante Rino avesse ancora due anni di contratto. Per questo, ...

Calciomercato Milan - forse avviato contatto con Allegri : TuttoMercatoWeb ha riferito che l'amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, ha avviato nei giorni scorsi dei contatti con Massimiliano Allegri per un possibile ritorno a Milano. Allegri è stato l'allenatore del Milan tra il 2010 e il 2014 e ha vinto lo scudetto nella stagione 2010/11. Secondo quanto riportato dalla nota testata giornalistica, Gazidis ha chiesto ad Allegri la disponibilità per un possibile ritorno sulla panchina del Milan. ...

LIVE Serie A Calcio - ultima giornata in DIRETTA : l’Atalanta raddoppia - Milan di nuovo in vantaggio sulla SPAL - Nainggolan ridà colore al San Siro : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata della Serie A 2019 di calcio, sei partite in contemporanea in questa ricchissima serata che chiude la stagione: si definiscono gli ultimi verdetti, lotta serratissima per gli ultimi due posti in Champions League e per evitare l’ultima retrocessione in Serie B. Inter e Atalanta hanno il destino nelle loro mani: gli uomini di SPALletti volerebbero nell’Europa che conta ...

Il Calciomercato del giorno – Tutte le trattative : il Real Madrid guarda in Italia - Jardim allontana il Milan : Il calciomercato del giorno – Sergio Ramos medita di lasciare il Real Madrid, che pensa già al sostituto. Secondo ‘As‘ i Blancos andranno alla ricerca di un difensore di alto livello perché presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione con i soli Varane, Militao, Nacho e Vallejo potrebbe essere un rischio vista la debolezza difensiva mostrata quest’anno. Nella lista dei desideri madrileni tra i primi posti c’è il centrale ...

Calcio : Milan - Gattuso : spero ciliegina ma stagione comunque positiva : Calcio Milan, Gattuso :Ci manca solo la ciliegina ma comunque vada è stato un campionato importante e i ragazzi si meritano un abbraccio.

Calciomercato Milan - con Campos arrivano i talenti del Lille : da Celik a Bamba [DETTAGLI] : Con Leonardo che dovrebbe dare le dimissioni la prossima settimana, il Milan inizia a progettare il futuro. Il nuovo ds dovrebbe essere Luis Campos del Lille. Il mago dei talenti ha scoperto negli anni Mbappé, Fabinho, Bernardo Silva e Bakayoko tra gli altri. Campos è inoltre abilissimo nelle plusvalenze: giocatori presi a prezzi ragionevoli per poi essere rivenduti a cifre esorbitanti. Il Milan ha individuato nel direttore sportivo ...

Calciomercato - l'Atalanta potrebbe bussare al Milan per avere Patrick Cutrone : Quella di Patrick Cutrone non è stata certo una stagione da incorniciare, specie in confronto al precedente campionato, quando il talento della Nazionale Under 21 Italiana aveva registrato numeri da capogiro. Il baby rossonero classe '98 era infatti riuscito a farsi spazio nel Milan di Montella, spazzando via la concorrenza di gente come Nikola Kalinic e Andrè Silva, conquistando la fiducia in breve tempo anche della tifoseria rossonera che ...

Spinelli : “Se l’Empoli vince a Milano il Calcio non ha più una logica” : E’ presidente del Livorno da molti anni, ma in passato lo è stato anche del Genoa. Aldo Spinelli spera che i liguri si possano salvare alla luce di un’ultima giornata che si prospetta scoppiettante. Lo ha fatto capire rispondendo ad una domanda a margine del convegno a Palazzo San Giorgio sulla Nuova via della Seta. Ecco le sue parole. “Io punterei non cento euro ma tutti i soldi che ho sul Genoa, perché si salvi. Mi ...