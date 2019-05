Meteo | caldo record in Giappone | +39 | 5°C ad Hokkaido | temperatura più alta di sempre a

Il Meteorologo Sergio Pisani : "La tendenza dell'estate sarà caldo e pioggia. La certezza si può avere solo sui 2-3 giorni" : “Non si può conoscere, con così tanto tempo d’anticipo, la temperatura esatta di quest’estate, o quando e dove pioverà. La meteorologia è una scienza, e come tutte le scienze ha delle regole. Non bisogna credere a tanti di quei siti che fanno dei titoloni solo per il click-baiting”. Dall’alto dei suoi 45 anni di esperienza il colonnello dell’aeronautica militare Sergio Pisani, ...

Meteo : in arrivo ondata di caldo record tra Israele e Territori Palestinesi : Israele si sta preparando ad affrontare un’ondata di caldo estremo che dovrebbe iniziare in queste ore e durare tutto il fine settimana. La colonnina di mercurio dovrebbe raggiunge il picco venerdì, quando si prevedono tra i +38°C e i +46°C in varie zone del Paese. A Tel Aviv tra giovedì e venerdì potrebbero registrarsi +38/39°C. Le autorità israeliane hanno disposto la chiusura di numerosi parchi ed aree pubbliche. Secondo l’agenzia ...

Meteo Estate 2019 - le Previsioni stagionali di AccuWeather : ondate di caldo e rischio incendi dal Portogallo alle Alpi e alla Polonia - occasionale maltempo in Italia : Manca esattamente un mese all’inizio dell’Estate, eppure in Italia sembriamo lontanissimi dalla bella stagione visto l’andamento del mese di maggio. Dopo un maggio caratterizzato prevalentemente da freddo e maltempo da nord a sud sulla nostra penisola, gli amanti dell’Estate sperano in una stagione calda e piena di sole. Ecco allora arrivare puntuali le Previsioni stagionali di AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense nato nel ...

Meteo - sorpresa "amara" : ecco quando arriva finalmente il caldo : Gli esperti consigliano prudenza: a fine mese temperature in aumento, ma nessun assaggio d'estate. La svolta vera arriverà...

Meteo - niente Primavera : ancora freddo e pioggia. Quando arriva il caldo : Instabilità atmosferica senza sosta . Da diverse?settimane il clima sul nostro Paese è decisamente anomalo, con temperature bloccate da giorni sotto la media stagionale. L’Italia è intrappolata in un vortice di bassa pressione, colmo di piogge e temporali, fanno sapere gli esperti de ‘IlMeteo.it’. In queste ore “troviamo parecchi rovesci e temperali sui settori centro-orientali della Sicilia e nel sud della ...

Quando arriva il caldo in Italia : previsioni Meteo e temperature : Quando arriva il caldo in Italia: previsioni meteo e temperature Quando arriva il caldo? È una frase che ricorre spesso in queste ultime settimane. Infatti l’Italia sta vivendo un maggio abbastanza anomalo dal punto di vista delle temperature e del meteo. Al nord come al sud il clima è ancora rigido e sta piovendo con una certa insistenza. Quando arriva il caldo in Italia, metà maggio tardo-autunnale La speranza di riporre ...

La svolta Meteo : arriva il caldo rovente. A fine maggio esplode bolla africana : fino a 40° : Dall’inverno all’estate senza passare per la primavera. Quella che si prospetta è una impennata improvvisa delle temperature che a fine mese porterà un caldo inaspettato con picchi di 40 gradi specialmente sulla Sicilia.Continua a leggere

Meteo Italia : arriva il caldo africano. Dal gelo alle temperature roventi : Meteo maggio, l’inverno diventa estate. Sono previste importanti novità nelle prossime settimane: se la primavera è la grande assente, viene ora confermato il primo “boom estivo nella parte finale del mese con tanto sole e temperature fino a 40°C” fa sapere il team del sito ‘ILMeteo.it’. “Un’alta pressione di origine africana sta infiammando tutta la Penisola Iberica spingendosi con le propaggini più ...

Meteo - ecco il caldo (e sarà rovente) : c'è la data : Secondo gli esperti, a fine maggio arriverà l'alta pressione africana con temperature elevate. ecco le ultime previsioni...

Meteo - super caldo in Russia e Penisola Iberica : +31°C appena sotto il Circolo Polare Artico - +35°C in Portogallo [MAPPE] : Come previsto, l’impostazione che ha portato l’ennesima irruzione artica in Italia in questo maggio anomalo per freddo e maltempo, ha provocato anche temperature eccezionalmente alte nella Russia nordoccidentale. Così mentre l’Italia era alle prese con un weekend di forte maltempo che ha colpito prima il Nord e poi il Centro-Sud con grandine, forti temporali e tornado e conseguente calo delle temperature fino a +8/+10°C da Nord a Sud, ieri, 12 ...

Quando torna il caldo? Anche domani sarà un lunedì di allerta Meteo : Come spiega la protezione civile infatti per domani lunedì 13 maggio è prevista allerta arancione su Emilia-Romagna e Marche...

Meteo - le Previsioni fino al 21 Maggio : lungo periodo freddo e piovoso - poi arriva il caldo ma continuerà il maltempo : Meteo – L’Italia continuerà ad essere colpita da forte maltempo per gran parte del mese di Maggio, almeno per i prossimi dieci giorni: dapprima con una forte anomalia termica negativa, un freddo intenso, quasi invernale, che inizierà domani, Domenica 12 Maggio, per l’ennesima irruzione artica di questa primavera, e persisterà almeno fino al 17 Maggio. Poi dovrebbe arrivare un po’ di scirocco con l’Anticiclone ...

Meteo - quando arriva (finalmente) il caldo : Si stanno concretizzando gli scenari "ventilati" (perdonate il gioco di parole) dagli esperti Meteo qualche giorno fa. Nel...

Giro d’Italia 2019 : le previsioni Meteo. Grande freddo per due settimane - poi esploderà il caldo africano? : Stiamo vivendo un inizio del mese di maggio davvero da brividi e da pelle d’oca, il freddo ha infatti invaso la nostra penisola e i primi dieci giorni di questo mese primaverile sono stati tra i più freddi della storia. Un avvio praticamente quasi invernale che potrebbe anche condizionare la fase iniziale del Giro d’Italia che scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale da Bologna. Diamo uno sguardo più dettagliato alle ...