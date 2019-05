Ipertensione | attenzione al consumo di un popolare tipo di tè | gli effetti negativi sulla

meteoweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2019) Il tè alla liquirizia è un tè alle erbe moltoche però non è privo di rischi per la salute. Lo dimostra un caso studio pubblicato su CMAJ (Canadian Medical Association Journal) di un uomo ricoverato in ospedale per una crisi ipertensiva. “Quantità eccessive di alcuni prodotti alle erbe possono avere pericolosicollaterali. I prodotti che contengono estratto di radice di liquirizia possono far aumentare la pressione sanguigna, provocare ritenzione idrica e ridurre i livelli di potassio, se consumati in eccesso”, ha spiegato il Dott. Jean-Pierre Falet, del dipartimento di neurologia della McGill University di Montréal, in Québec. Alimentazione e salute: i cibi più ricchi di potassio, minerale essenziale per l’organismo L’84enne si è recato al pronto soccorso per un’emergenza legata alla pressione alta, che è stato scoperto essere stata indotta daldi tè preparato ...