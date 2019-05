Elezioni | sindaco Verona | ' successo Lega importante per grandi progetti città'

Elezioni - Ciriaco De Mita rieletto sindaco di Nusco a 91 anni : L'ex leader democristiano è stato confermato primo cittadino del comune irpino in cui è nato

Elezioni comunali 2019 : morti 3 candidati sindaco - cosa succede : Elezioni comunali 2019: morti 3 candidati sindaco, cosa succede Domenica 26 maggio non è stato solo il giorno delle Elezioni europee e delle Regionali in Piemonte, visto che in quasi 4000 comuni si è votato per le amministrative. E proprio in merito alle Elezioni comunali c’è da registrare un episodio singolare quanto spiacevole. Infatti, in 3 Comuni dove si doveva votare per le amministrative 3 candidati sindaco sono morti. Evento ...

Elezioni 2019 - muoiono i candidati sindaco : voto rinviato in 3 comuni : Tra gli oltre 3.800 comuni italiani nei quali oggi la cittadinanza è chiamata a votare, ci sarebbero dovuti essere anche Domicella, in provincia di Avellino, Carpineto Romano, in provincia di Roma e Diamante, nel Cosentino. In questi tre casi, però, le Elezioni sono state rinviate a causa delle morte di uno dei candidati sindaco che, per Domicella, era anche l’unico candidato alla poltrona di primo cittadino. I tre politici in questione sono ...

Elezioni in Puglia - dalle 7 seggi aperti. A Bari il voto anche per il nuovo sindaco : Decaro in cerca del bis : Alle Europee la circoscrizione Sud elegge 18 parlamentari. Al voto per il sindaco anche Lecce e Foggia. Lo spoglio per l'europarlamento inizierà subito dopo la chiusura dei seggi, domani alle 14 per le amministrative

Elezioni : Di Maio a Caltanissetta per festeggiare - sul palco anche sindaco Castelvetrano : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - Il vicepremier e leader del M5s Luigi Di Maio sarà oggi pomeriggio a Caltanissetta per festeggiare la vittoria dei candidati sindaci del movimento di Caltanissetta Roberto Gambino e di Castelvetrano (Trapani) Enzo Alfano. Alle 18.30 Di Maio, fanno sapere dal suo entour

Elezioni : neo sindaco Caltanissetta Gambino (M5S) - 'Vinto grazie ai voti liberi' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "Sono tutti voti liberi, sono tutti voti liberi", ha continuato a ripetere il neo sindaco del M5S di Caltanissetta Roberto Gambino, subito dopo l'elezione. "Ho una grande responsabilità adesso", dice ancora il primo cittadino appoggiato dai grillini. Gambino ha vinto c

Elezioni : a Monreale battuto l'uscente Capizzi - eletto sindaco Arcidiacono : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - E' Alberto Arcidiacono il nuovo sindaco di Monreale (Palermo). Il candidato a capo di liste civiche e di Diventerà Bellissima, il movimento vicino al presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, ha battuto il sindaco uscente Piero Capizzi. Arcidiacono è stato ele

Elezioni : Lega sconfitta a Gela - eletto sindaco Spata appoggiato da Fi-Pd : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - Sonora sconfitta per la Lega a Gela, grosso centro della provincia di Caltanissetta, dove il ballottaggio è stato vinto dal candidato appoggiato da una alleanza tra Forza Italia e Pd, Cristoforo Lucio Greco che ha ottenuto il 52,45% per cento dei voti. Il suo avversari

Elezioni : a Mazara sconfitta la Lega - eletto sindaco Quinci del centrosinistra : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - La Lega esce sconfitta a Mazara del Vallo (Trapani), dove era al ballottaggio. Nella notte il risultato elettorale è stato ufficializzato. E' Salvatore Quinci il nuovo sindaco di Mazara. Il candidato di centrosinistra e liste civiche ottiene il 52,41 per cento dei voti

Elezioni : a Ponzano Veneto 'scambio' di partiti per i due candidati a sindaco : Treviso, 12 mag. (AdnKronos) - A Ponzano Veneto, comune alle porte di Treviso noto per essere il paese dove ha sede il quartier generale del Gruppo Benetton, a maggio sarà ancora sfida tra Giorgio Granello e Antonello Baseggio, ma a squadre invertite. Infatti, Antonello Baseggio, nato e cresciuto in

Elezioni 2019 - Definiti i candidati di 'Stasera sto a Fossano' - la lista 'giovane' per Dario Tallone sindaco : ' Vado particolarmente fiero di questa lista composta da sedici giovani che hanno scelto di fare questa prima esperienza politica appoggiando la mia candidatura. - ha commentato il candidato primo ...

Martina Franca : consiglieri comunali lasciano Forza Italia Compreso il candidato sindaco alle Elezioni del 2017 : ... la città più grande nella provincia ionica , dopo taranto , con i numeri , obiettivamente , tra i più alti a livello regionale , che , sostanzialmente sono quelli che contano in politica, meritava e ...

Elezioni Pietra - il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti lancia Sara Foscolo : "Sindaco e onorevole? Sì può fare"... : ' Lo slogan della nostra campagna elettorale è: 'la politica del buon senso portata anche in Europa' - ha confidato il sottosegretario Giorgetti a proposito delle Elezioni continentali - vedremo se ...

Elezioni comunali - si vota per il nuovo sindaco di Perugia : Elezioni europee 2019, la guida al voto: tutto quello che c'è da sapere 29 aprile 2019 Il prossimo 26 maggio 2019 sarà il giorno dell' election day : urne aperte in tutta Italia dalla 7 alle 23 per le ...