Calciomercato Milan | forse avviato contatto con Allegri

Blastingnews

(Di lunedì 27 maggio 2019) TuttoMercatoWeb ha riferito che l'amministratore delegato del, Ivan Gazidis, hanei giorni scorsi dei contatti con Massimilianoper un possibile ritorno ao.è stato l'allenatore deltra il 2010 e il 2014 e ha vinto lo scudetto nella stagione 2010/11. Secondo quanto riportato dalla nota testata giornalistica, Gazidis ha chiesto adla disponibilità per un possibile ritorno sulla panchina delnon ha detto sì o no e la mancata qualificazione alla prossima Champions League non influirà sul suo ritorno. L'ormai ex tecnico della Juventus vuole subito tornare ad essere protagonista, dopo che, durante il periodo in cui è stato allenatore dei bianconeri, ha vinto cinque scudetti consecutivi, quattro Coppa Italia, due Supercoppa Italiana ed è stato due volte in finale di Champions League., un bomber di esperienza ...

PianetaMilan : .@Corriere - Panchina @acmilan: se salta #Gattuso occhio a @leonardojjardim - #calciomercato #Jardim #ACMilan… - cmdotcom : #Milan: #Elliott non è contenta della stagione, ma mandare via Gattuso e Leonardo è un errore!… - JohnDah36156889 : @andrea______182 Andrea, per favore dicci qualcosa. Qui non si tratta di dare news di calciomercato, ma siamo preoccupati per il Milan -