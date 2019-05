Myss Keta al Wired Next Fest | “Le divisioni sono sempre stupide”

Cosa ci fanno Elsa Fornero e Myss Keta nello stesso video? Cercano marito : non per loro - ma per Costantino della Gherardesca : Costantino della Gherardesca non ha pace. E questa volta ha deciso di cercare marito grazie ai social network. Gli appelli ai pretendenti si sono moltiplicati e sono arrivati da fonti autorevoli e inaspettate: dalla senatrice Monica Cirinnà all’ex ministra del Lavoro, Elsa Fornero, da Barbara D’Urso a Elisabetta Canalis. Gli aspiranti mariti parteciperanno alle selezioni di un nuovo format per l’applicazione di Instagram, ...

Myss Keta - fotografata senza velo : il web da il peggio tra bodyshaming e battute : Quello di Myss Keta negli ultimi tempi è uno dei nomi più attenzionati della nuova scena rap. La controversa artista senza volto è riuscita a ritagliarsi nell'ultimo anno uno spazio degno di nota, guadagnandosi la stima ed il rispetto di molti top player del rap game made in Italy, ma anche di altri ambiti della scena musicale, come testimoniano i numerosi featuring di primo piano presenti nella tracklist di 'Paprika' il suo album uscito lo ...

Arriva #LAMYSSDELCUORE : Myss Keta risolve i vostri problemi d’amore : Tradimenti, messaggi visualizzati ma senza risposta, app di dating e relazioni senza impegno: se anche voi siete vittime degli amori 2.0, oggi è Arrivata la soluzione. Ogni lunedì Myss Keta vestirà i panni della dottoressa specializzata in problemi di cuore per dare una risposta a tutti i nostri lettori innamorati e feriti. Si inizia oggi con le prime risposte che potete trovare nel video qui sotto. L’appuntamento con la video-rubrica ...

L'Ue punta su Myss Keta per convincere i giovani a votare alle Europee : Il Parlamento europeo si rinnova e sceglie una testimonia d’eccezzione per convincere i giovani a votare alle elezioni Europee 2019: MYSS KETA. Sulla pagina Facebook dell’Ufficio d’informazione in Italia del Parlamento europeo è stato pubblicato un post con la foto della cantante accompagnato dalla didascalia “Un voto che uno, due, un voto che conta! Per un’Europa pazzeska anche MYSS KETA stavolta vota, ...

Myss Keta risponde ai tweet cattivi su di lei : 'Sarò la tua fantasia erotica per tutta la vita' : Myss Keta, ospite del Lovers Film Festival di Torino, è sicuramente uno dei personaggi più interessanti emersi nella scena musicale italiana dell'ultimo periodo. Il 29 marzo è uscito il suo nuovo ...

Myss Keta - la Jessica Rabbit che si è disegnata da sola : ... tu come te lo spieghi? Hai trovato una discografia particolarmente maschilista? Io non trovo il mondo della discografia maschilista, io trovo il mondo in generale sotto le regole del patriarcato. E ...

Victoria Cabello - in arrivo un progetto top secret : il video con Sala - Myss Keta e Pupo è già cult Video : Nuova avventura in arrivo per . In arrivo per la presentatrice un porogetto per ora top secret che potrebbe interessare la tv, il web o i social. In attesa di scoprore di cosa si tratta la Cabello ha ...

"Vogliamo essere un gesto di ribellione." Ecco chi è la misteriosa Myss Keta la donna che canta di sesso e droga : Nata nell'agosto del 2013 dal collettivo creativo dei Motel Forlantini , Myss Keta è il nuovo fenomeno della musica elettronica. Un progetto molto ambizioso, nato per far discutere e che riunisce ...

Myss Keta : ecco chi si nasconde dietro il misterioso fenomeno musicale del momento : Partito da Torino e Milano continua il tour live e instore di PAPRIKA, il nuovo album di M¥SS Keta, uscito il 29 marzo per Island/Universal Music Italia disponibile in tutti i negozi di dischi e sulle piattaforme digitali isl.lnk.to/PAPRIKA Prossime date instore: mercoledì 3 aprile a Roma presso la Discoteca Laziale (h18), giovedì 4 aprile a Bologna al Mondadori Bookstore c/o Spazio Ducati (h18) e venerdì 5 aprile a Firenze alla Galleria del ...

Myss Keta - oggi esce il nuovo album 'Paprika' : da domani partirà il suo tour : Dopo il viaggio interiore e oscuro del precedente Una vita in Capslock, Myss Keta traccia una nuova traiettoria nel suo percorso artistico e svela il lato positivo e future-pop della propria ...

Myss Keta - esce il nuovo album PAPRIKA : “Belen e Corona? Li chiamo “mamma” e “papà” nell’intimità. E per la copertina mi ha ispirato la Marini con la mortadella” : Nessuno conosce il suo vero nome e neppure il suo volto, che è sempre coperto da una mascherina. Questo ha contribuito a far diventare Myss Keta una divinità per molti. La sua musica, sempre all’avanguardia e provocatoria, ha fatto il resto. Hanno cercato di definirla in tanti modi negli ultimi anni (“l’unica popstar della scena postmoderna”, “un angelo con il volto velato”, “una donna di spettacolo e una spettacolo di donna”), ma è ...

“Paprika” - omaggio a Tinto Brass nel nuovo album di Myss Keta : Esce il 29 marzo "Paprika" nuovo piccantissimo progetto di Myss Keta. Dopo il viaggio interiore e oscuro del precedente "Una vita in Capslock", l'autrice di "Una donna che conta" traccia una nuova traiettoria nel suo percorso artistico e svela il lato positivo e future-pop della propria personalità. Il titolo è un omaggio esplicito il maestro del cinema erotico Tinto Brass, la cover dell'album cita l`iconica Valeria Marini di "Bambola", ...