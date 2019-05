La dipendenza da videogiochi ora è ufficialmente una malattia per l' OMS

eurogamer

(Di domenica 26 maggio 2019) L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificatoladacome una vera e propria, definendone i criteri con cui la si può diagnosticare.La decisione era stata annunciata già a giugno dello scorso anno, ma solo ora l'undicesima revisione del testo dell'International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems è stata redatta, con le modifiche che entrerannoin vigore il primo gennaio del 2022.Stando alla classificazione dell'OMS lada gioco digitale consiste in "una serie di comportamenti persistenti o ricorrenti che prendono il sopravvento sugli altri interessi della vita". Leggi altro...

