Golden State Warriors-Toronto Raptors | NBA Finals 2019 | date | programma | orari e tv

Playoff NBA – Golden State Warriors - Kevin Durant non recupera : sarà out per Gara-1 delle Finals : Kevin Durant ancora alle prese con l’infortunio al polpaccio subito Durante la serie contro i Rockets: KD sarà costretto a saltare Gara-1 delle Finals NBA Dopo aver superato 4-0 i Portland Trail Blazers, i Golden State Warriors avranno qualche giorno di riposo prima delle Finals NBA. In questa finestra temporale, la franchigia bi-campione NBA in carica sperava di poter recuperare Kevin Durant, ma l’ex Thunder è ancora alle ...

Basket - NBA Playoff 2019 : i Golden State Warriors piegano ancora i Portland Trail Blazers dopo un overtime e volano alle Finals : I Golden State Warriors fanno per la quinta volta consecutiva il loro ingresso nelle NBA Finals. Gli uomini di Steve Kerr chiudono sul 4-0 la serie finale della Western Conference contro i Portland Trail Blazers dopo una partita combattutissima e terminata soltanto all’overtime (117-119). Per aggiungere storia ad altra storia, basta rivolgersi a Steph Curry e Draymond Green, i primi compagni a chiudere con una tripla doppia nella stessa ...

Playoff NBA - Warriors imbattibili per Portland : 4-0 che non lascia spazio a repliche - Golden State alle Finals : Playoff NBA, i Golden State Warriors sembrano essere imbattibili anche quest’anno: Portland annichiliti 4-0 Playoff NBA, i marziani sono ancora una volta in finale. Portland nulla ha potuto di fronte allo strapotere di Golden State, vittoriosa per 4-0 nella serie di finale di Conference che ha consegnato nuovamente il titolo dell’Ovest a Kerr e soci. Una serie chiusa in maniera netta, che non lascia spazio a repliche, con una ...

Playoff NBA – Warriors inarrestabili : Golden State avanti nella serie 3-0 : Golden State aumenta il vantaggio nella serie: 3-0 sui Blazer grazie alla vittoria di oggi Niente da fare per i Blazer in Gara-3 di finale di conference: Golden State Warriors continua ad aumentare il vantaggio nella serie, portandosi sul 3-0, grazie alla vittoria nella notte italiana per 99-110. I Blazer hanno cercato di mettere in difficoltà i loro rivali, andando alla pausa lunga con un vantaggio di 13 punti, ma al rientro in campo ...

NBA Playoffs 2019 : i Golden State Warriors vincono anche a Portland e ora sono ad un passo dalle Finals : Inesorabili. I Golden State Warriors passano anche al Moda Center di Portland in gara-3 e ora sono davvero ad un passo dalle Finals 2019, le loro quinte consecutive (con tre edizioni già vinte). Stephen Curry e compagni, infatti, vincono 110-99 in casa dei Trail Blazers, con l’ennesima dimostrazione di superiorità che conferma la bontà di un sistema che, anche senza Kevin Durant, rende i californiani di un altro pianeta rispetto a tutto il ...

Playoff NBA – Solo le briciole per Portland - Golden State vince e vola sul 2-0 : Warriors trascinati dal solito Curry : Curry e compagni si impongono in volata sui Blazers, vincendo con il punteggio di 114-111 e salendo 2-0 nella serie Il solito Steph Curry trascina Golden State alla vittoria in finale di Conference, permettendo ai Warriors di imporsi 114-111 su Portland salendo così 2-0 nella serie. LaPresse/Reuters Un match ricco di emozioni e colpi di scena, caratterizzato dalla partenza a fionda dei Blazers, subito avanti di dieci nel primo quarto, ...

Video/ Golden State Warriors-Portland - 116-94 - : highlights gara-1 - playoff Nba - : Video Golden State Warriors-Portland Trail Blazers, 116-94,: highlights gara-1 della finale della Western Conference nei playoff NBA.

Basket - NBA Playoff 2019 : Steph Curry trascina i Golden State Warriors nella prima gara di finale di Western Conference : Pur senza Kevin Durant, le cose per i Golden State Warriors si mettono subito bene nella finale di Western Conference contro i Portland Trail Blazers: i campioni NBA escono vittoriosi per 116-94 dal primo incontro, giocato alla Oracle Arena di Oakland. Chi dimostra di non essere appannato in nessun modo è Steph Curry, che spara un micidiale 9/15 da tre, di quelli cui ha abituato il pianeta NBA lungo tutta la sua carriera. In quota Blazers sono ...

La televisione turca non trasmetterà la serie dei playoff NBA tra Golden State Warriors e Portland Trail Blazers - a causa della presenza di Enes Kanter : In Turchia non verrà trasmessa in televisione la finale di Conference dei playoff NBA (tecnicamente la semifinale del campionato) tra Golden State Warriors e Portland Trail Blazers, che inizierà alle 3 ora italiana di questa notte. Il motivo è che

VIDEO NBA 2019 : notte magica per Steph Curry - che trascina i Golden State Warriors in finale di Western Conference : Incappare in un primo quarto disastroso e poi giocare una seconda metà di gara da dominatore incontrastato dell’intero universo cestistico? E’ possibile, se dietro la maglia c’è il numero 30 e il nome è quello di Steph Curry. Non finisce mai di regalare numeri la stella dei Golden State Warriors, che ha trascinato ancora una volta la sua franchigia nella decisiva gara-6 contro gli Houston Rockets: quella che comincerà nella ...

Playoff NBA - niente gara-7 per i Rockets : Golden State sbanca Houston con un Curry da non credere : Golden State Warriors alle finali di Conference ad Ovest grazie ad un Stephen Curry sontuoso che ha sopperito all’assenza di Durant con 33 punti Stephen Curry ha trascinato letteralmente i suoi Golden State Warriors alle finali di Conference ad Ovest (in contumacia di Durant), dove affronterà la vincente della gara-7 tra Portland e Denver. La serata del playmaker in quel di Houston non è stata tutta rose e fiori, basti pensare che il ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Golden State vince gara-6 contro Houston e torna in finale a Ovest : Si è giocata solo una partita nella notte dei Playoff NBA. Malgrado l’assenza di Kevin Durant i Golden State Warriors chiudono la serie di semifinale di Western Conference contro gli Houston Rockets vincendo gara-6 in trasferta per 118-113 grazie soprattutto ai 33 punti di Stephen Curry, che li segna tutti nel secondo tempo malgrado un dito lussato, e con Klay Thompson che aggiunge 27 punti. Durant si era infortunato al polpaccio durante il ...

NBA - infortunio per Kevin Durant : Golden State in ansia - VIDEO e dettagli : Kevin Durant fermo ai box nei prossimi giorni a causa di un infortunio al polpaccio accusato questa notte Kevin Durant si è fermato Durante il terzo quarto di gioco della gara vinta da Golden State contro Houston, con gli Warriors che sono volati sul 3-2 nella serie. Durant dopo un jumper dalla media ha subito accusato un dolore al polpaccio che lo ha costretto a tornare negli spogliatoi. Gara finita per Durant che adesso è a rischio anche ...