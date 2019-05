Giro d’Italia – Nibali senza peli sulla lingua | lo Squalo non le manda a dire a Roglic

sportfair

(Di domenica 26 maggio 2019) La sincerità di Vincenzodopo la 15ª tappa deld’Italia: le parole dellodello Stretto Vincenzoha dato dimostrazione oggi di essere in splendida forma, nella 15ª tappa deld’Italia. Lodello Stretto ha attaccatofrazione odierna che ha portato i corridori sul traguardo di Como, guadagnando tempo prezioso su Primoz, in difficoltà. LaPresse “È stata una giornata molto dura. Quando ho attaccato mi ero reso conto che in quel momento il ritmo era alto ed eravamo rimasti in pochi. Caruso va veramente fortissimo, oggi gli ho dovuto chiedere di rallentare per poter fare l’azione (ride, ndr)“, queste le prime parole dellodello Stretto ai microfoni Rai. LaPresse Il siciliano della Bahrain Merida è arrivato sul traguardo di Como insieme alla maglia rosa Carapaz, sul quale non ha dunque guadagnato tempo (QUI la ...

