Exit poll | in Francia Le Pen in testa Germania | boom Verdi | cala Cdu | non sfonda la

Affluenza boom in Ue - cresce in Italia - record in Germania | Exit poll : Merkel prima ma cala - volano i Verdi - crollo Spd | Austria : Kurz al 34 - 5% | In Grecia vincono i conservatori : Germania, Francia, Spagna e (parzialmente) anche Italia: in grande aumento i votanti alle elezioni europee. Primi dati: a Berlino la Cdu della Cancelliera scalza Spd, Tsipras battuto in Grecia

Elezioni europee - Exit poll : Le Pen in testa in Francia : L’Europa è chiamata al voto e già diversi Paesi hanno aperto le loro urne per rinnovare il Parlamento europeo. Il 23 maggio hanno votato gli elettori dei Paesi Bassi, il 24 gli irlandesi, il 25 Lettonia, Repubblica Ceca, Malta e Slovacchia, mentre il oggi vanno alle urne tutti gli altri: Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca,...

Affluenza boom in Ue - cresce in Italia - record in Germania | Exit poll : Merkel prima ma cala - volando i Verdi - crollo Spd | Austria : Kurz al 34 - 5% | Grecia : vincono i conservatori : Secondo i dati del Viminale siamo in linea con il precedente appuntamento, quello del 2014, quando alla stessa ora ai seggi era andato il 16,66%

Elezioni europee 2019 - Exit poll Germania : Cdu primo partito - ma la Merkel mai così in giù. Volano i Verdi : Elezioni europee, gli exit poll in Germania. Alle europee in Germania l'Unione Cdu-Csu di Angela Merkel si conferma il primo partito negli exit poll per le europee con il 27.5%, ma perde il...

Elezioni Ue - Exit poll : in Germania Cdu-Csu al 27 - 5%. I Verdi salgono al 20 - 5% - cresce poco l’ultradestra : Alle Elezioni europee in Germania l’Unione Cdu-Csu di Angela Merkel si conferma il primo partito negli exit poll con il 27,5%, ma perde il 7,8 per cento. In Grecia vincono i conservatori, Tsipras è secondo...

Elezioni europee - Exit poll Germania : Cdu in testa - boom dei Verdi : L’Europa è chiamata al voto e già diversi Paesi hanno aperto le loro urne per rinnovare il Parlamento europeo. Il 23 maggio hanno votato gli elettori dei Paesi Bassi, il 24 gli irlandesi, il 25 Lettonia, Repubblica Ceca, Malta e Slovacchia, mentre il oggi vanno alle urne tutti gli altri: Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca,...

Europee - Exit poll Germania : Cdu al 27 - 5% ma in calo - boom Verdi. Grecia - giù Alba Dorata : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea, tra cui Germania, Francia e Italia. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state...

Elezioni Europee 2019 - in Germania per gli Exit poll Cdu della Merkel avanti - verdi secondi : I popolari hanno sostanzialmente tenuto rispetto al 2014, crollo dei socialdemocratici mentre l’estrema destra dell’Afd resta ferma al 10

Europee - Exit poll Germania : Cdu al 27 - 5 - il secondo partito sono i Verdi al 20 - 5. In Grecia il centrodestra supera Siryza : In Italia le urne resteranno aperte fino alle 23, ma in alcuni Paesi europei i seggi sono già chiusi. E così arrivano i primi dati anche se sottoforma di exit poll, che sono comunque sondaggi. A partire dalla Germania dove il primo partito resta quello della Cdu della cancelliera Angela Merkel con il 27.5%, anche se c’è un discreto calo del 7,8%. Il secondo partito sarebbe quello dei Verdi, al 20,5 con un +9,8: secondo altri exit poll ...

Elezioni europee - Exit poll Germania : Cdu in testa - boom dei Verdi - Afd crolla : L’Europa è chiamata al voto e già diversi Paesi hanno aperto le loro urne per rinnovare il Parlamento europeo. Il 23 maggio hanno votato gli elettori dei Paesi Bassi, il 24 gli irlandesi, il 25 Lettonia, Repubblica Ceca, Malta e Slovacchia, mentre il oggi vanno alle urne tutti gli altri: Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca,...

Europee - Exit poll Germania : Merkel al 27 - 5% ma in calo - boom Verdi. Grecia - arretra Alba Dorata : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea, tra cui Germania, Francia e Italia. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state...

Elezioni europee - Exit poll Germania : in vantaggio Cdu col 27 - 5% - Afd quarta : L’Europa è chiamata al voto e già diversi Paesi hanno aperto le loro urne per rinnovare il Parlamento europeo. Il 23 maggio hanno votato gli elettori dei Paesi Bassi, il 24 gli irlandesi, il 25 Lettonia, Repubblica Ceca, Malta e Slovacchia, mentre il oggi vanno alle urne tutti gli altri: Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca,...

Speciale Porta a Porta : Exit poll e proiezioni Opino - ospiti e anticipazioni : Speciale Porta a Porta: exit poll e proiezioni Opino, ospiti e anticipazioni Il programma di Bruno Vespa guiderà i telespettatori nelle fasi finali della consultazione per le Europee di questo 2019. Lo Speciale del giornalista Rai andrà in onda a partire dalle ore 22.50 sulla rete 1 della Rai, dieci minuti prima della chiusura delle urne. La seconda fase, ricca di commenti e analisi, andrà in onda lunedì, dalle ore 21.25, sempre sul canale ...

Elezioni europee 2019 : come seguire gli Exit poll - le proiezioni e i risultati definitivi : Alla chiusura dei seggi delle Elezioni europee del 26 maggio, a partire dalle 23, le principali reti televisive diffonderanno i primi exit poll, seguiti dalle proiezioni e dai dati in tempo reale durante lo spoglio: sia su Rai 1 che su Rai 3 andranno in onda trasmissioni speciali per seguire l’esito del voto europeo. Su Rai 3 ci sarà uno speciale a partire dalle 22.50, mentre su Rai 1 è previsto una puntata di Porta a Porta, condotta da Bruno ...