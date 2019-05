Cristiano Ronaldo fa il fenomeno in allenamento | che gol del portoghese! VIDEO

Scarpa d’Oro – È Messi il re dei bomber! Quagliarella sul podio : Cristiano Ronaldo fuori dalla top 10 : Lione Messi ha vinto la Scarpa d’Oro 2018-2019: l’argentino ha segnato più di tutti (36 gol) quest’anno. Quagliarella terzo dietro Mbappè: Cristiano Ronaldo resta fuori dalla top 10 con una gara da giocare Leo Messi dovrà trovare posto nella sua bacheca per un altro trofeo. Il campione del Barcellona ha vito la Scarpa d’Oro della stagione 2018-2019, risultando il bomber più prolifico d’Europa con 36 gol ...

Juventus - Cristiano Ronaldo e compagni si sono allenati davanti ai tifosi : Questa mattina, dopo quattro giorni di riposo, la Juventus ha ripreso gli allenamenti e ha iniziato a preparare la gara contro la Sampdoria. I campioni d'Italia hanno svolto una seduta mattutina di fronte ad alcuni fortunati tifosi scelti fra i member e gli official fan club. L'allenamento è stato come sempre molto intenso, e Cristiano Ronaldo ha deliziato i sostenitori con grandi numeri. Al termine della sessione i giocatori, come di consueto, ...

Allenatore Juventus - Cristiano Ronaldo spinge per Mourinho : Secondo gli inglesi di “Sky Sports News“, Cristiano Ronaldo avrebbe sponsorizzato l’arrivo di José Mourinho, già suo Allenatore al Real Madrid, ma lo Special One non rientrerebbe nei parametri economici fissati dalla società bianconera. Ronaldo sarebbe stato pronto a mettere da parte le divergenze avute in passato con Mourinho col quale, dopo gli attriti di Madrid, il rapporto sarebbe tornato buono. Trova ulteriori ...

Formula 1 – Cristiano Ronaldo ospite nel box Ferrari a Montecarlo - Leclerc emozionato : “fantastico incontrarti” [VIDEO] : Il Mondiale di F1 fa tappa a Montecarlo e nel box Ferrari spunta Cristiano Ronaldo: un emozionato Charles Leclerc fa gli onori di casa Il Mondiale di F1 fa tappa a Montecarlo! Nel weekend le monoposto gareggeranno sul celebre circuito cittadino monegasco, ricco di fascino e capace di ospitare una platea di vip niente male, pronti a gustarsi lo spettacolo delle 4 ruote. Già dalle prime prove del giovedì si è visto qualche volto noto a ...

Juventus - Cristiano Ronaldo ha incontrato Lewis Hamilton : Domani mattina la Juventus tornerà alla Continassa per iniziare a preparare l'ultimo match della stagione 2018/2019. I bianconeri, dopo la festa scudetto, hanno potuto godere di quattro giorni di riposo. Perciò i giocatori ne hanno approfittato per fare una mini vacanza. In particolare Cristiano Ronaldo ha scelto di andare a Montecarlo. CR7 ovviamente sta passando le ferie con la compagna Georgina e con il figlio Cristiano Jr. Quest'oggi il ...

VIDEO Cristiano Ronaldo visita il box Ferrari al GP Monaco - CR7 nel Principato per godersi la F1 : Cristiano Ronaldo oggi ha fatto visita al box Ferrari in occasione delle prove libere del GP Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale F1. CR7 era presente nel paddock del Principato per l’appuntamento più glamour dell’intero campionato, il fuoriclasse portoghese non poteva mancare all’appuntamento e così oggi lo abbiamo ammirato insieme agli uomini in rosso. L’attaccante della Juventus, ormai prossimo a concludere la ...

Formula 1 - ospite d’eccezione per Lewis Hamilton a Montecarlo : nel box Mercedes spunta… Cristiano Ronaldo [FOTO] : L’attaccante della Juventus si è recato a Montecarlo per assistere alla giornata di libere, scattando una foto con Hamilton nel box Mercedes ospite d’onore nel box Mercedes in questa prima giornata di libere del Gp di Monaco, Lewis Hamilton infatti ha ricevuto la visita di Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juventus ha approfittato di questi giorni di riposo per recarsi a Montecarlo e godersi lo spettacolo, per poi far ...

Cristiano Ronaldo vorrebbe Ancelotti alla Juventus - ma il tecnico avrebbe preso tempo : L'argomento più chiacchierato in questa fase della stagione calcistica è sicuramente la panchina bianconera, dopo l'esonero di Massimiliano Allegri. A tal riguardo le indiscrezioni sono davvero molteplici, molte delle quali contrastano: chi propende per la soluzione internazionale, con tecnici come Guardiola, Klopp e Pochettino ritenuti ideali dalla dirigenza bianconera, chi invece sostiene l'impossibilità di raggiungerli a livello economico, e ...

Cristiano Ronaldo starebbe sponsorizzando Mourihno per la panchina della Juventus : L'attesa principale per i tifosi bianconeri riguarda ovviamente la scelta della dirigenza sul prossimo tecnico che guiderà la Juventus la prossima stagione. Di indiscrezioni ne arrivano molteplici, con diversi pareri contrastanti fra i vari media sportivi. Alcuni di questi sostengono che Agnelli sarebbe pronto ad affidare la guida tecnica ad un allenatore internazionale, con Guardiola, Klopp, Pochettino e Deschamps come possibili candidati, ...

Il Corriere della Sera : “Ancelotti è il preferito di Cristiano Ronaldo” : Pare che Cristiano Ronaldo abbia il suo peso nella scelta della Juventus in relazione al nuovo tecnico. Il portoghese vorrebbe Ferguson, ma farebbe follie anche per Carlo Ancelotti. Il legame tra i due è solido, da padre e figlio, sin dai tempi del Real Madrid, quando Carletto arrivò e vinse ‘La Decima’ Champions. Secondo il Corriere della Sera, l’attuale tecnico del Napoli è il mister che ha compreso di più la fame di ...

Cristiano Ronaldo ha fatto fuori Allegri alla Juventus : Il portoghese si è più volte lamentato del (non) gioco. Vorrebbe Ancelotti a Torino. O comunque un allenatore che faccia un calcio propositivo C’è un signore di 34 anni dietro l’addio della Juventus a Massimiliano Allegri. Questo signore è portoghese, si chiama Cristiano, e la madre – che adorava Ronald Reagan – lo chiamò Cristiano Ronaldo. Al fuoriclasse, Massimiliano Allegri proprio non andava giù. Nulla di personale. ...

MOURINHO ALLA JUVENTUS?/ C'è la richiesta di Cristiano Ronaldo : è lui a volerlo : José MOURINHO nuovo allenatore della JUVENTUS? Perché l'arrivo dello Special One non è impossibile, anche se è legatissimo all'Inter.