Non fa curare il cane malato di tumore: condannato a 10mila euro di multa (Di venerdì 24 maggio 2019) Diecimila euro di multa a un uomo che non ha portato il suo cane dal veterinario nonostante avesse ulcere alle mammelle: a deciderlo la Corte di Cassazione, che ha confermato la sanzione ai danni di un 42enne Gagliano del Capo (Lecce), condannato per maltrattamenti di animali. Secondo i giudici chi possiede un animale non può dimenticare di farlo curare. L'imputato si è difeso sostenendo che non era colpa sua se il cane aveva sviluppato dei tumori e che non era certo sua volontà "cagionare una sofferenza e una malattia al suo cane".



Secondo la Suprema Corte, che ha sancito una massima di diritto a tutela degli animali, si configura "la lesione rilevante per il delitto di maltrattamento di animali, art. 544 ter, in relazione all'art.582 cp (lesioni personali), l'omessa cura di una malattia che determina il protrarsi della patologia con un significativo aggravamento di sofferenze e di un apprezzabile compromissione dell'integrità animale".



