Nepal | continuano le morti sull’Everest | sette in una settimana

meteoweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2019) Non si ferma il bilancio dellesulla montagna la più alta del mondo, altre tre persone sono morte sull’Everest, portando ail bilancio delle vittime di questa. La notizia è stata riferita dagli organizzatori delle spedizioni per gli scalatori che, con la bella stagione, hanno preso d’assalto la montagna. Il numero di di scalatori ha creato veri e propri ingorghi per arrivare in vetta, con gente costretta ad attendere oltre due ore sopra gli 8 mila metri di altezza. Dopo la morte ieri di un americano 55 enne, Donald Lynnn Cash, è stato confermato il decesso di due indiani. L'articololesull’Everest,in unaMeteo Web.