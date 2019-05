Motocross | GP Francia 2019 | gli orari del fine settimana Come vedere qualifiche e gare

oasport

(Di venerdì 24 maggio 2019) Il GP del Portogallo ha lasciato in eredità doppia vittoria della Honda di Tim Gajser, che ha così accorciato le distanze in classifica sul nostro Tony Cairoli (KTM) a trentaquattro punti. L’indiavolata battaglia tra i due si sposta questo weekend nel GP dia Saint Jean d’Angely, sul Circuit du Puy de Poursay per quello che sarà il terzoconsecutivo di. Il tracciato francese non vedrà il ritorno in scena del campione del mondo olandese Jeffrey Herlings, che però è risalito in sella alla sua KTM 450SX-F e si sta allenando da qualchea pieno regime; il tulipano dovrebbe essere vicino al rientro ma non è ancora chiaro se ciò avverrà già nel prossimo appuntamento in Russia. In MX2 il favorito d’obbligo sarà invece Jorge Prado (KTM): lo spagnolo ha ritrovato la prima posizione ai danni del rider dell’Husqvarna Thomas Kjer Olsen dopo ...

