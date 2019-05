Le infezioni da HIV in Italia non calano | soprattutto nei giovani

meteoweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2019) Si svolgerà da mercoledì 5 a venerdì 7 giugno, a Milano, l’11° edizione del Congresso ICAR,n Conference on AIDS and Antiviral Research, il punto di riferimento per la comunità scientifica nazionale in tema di HIV-AIDS, Epatiti,Sessualmente Trasmissibili e virali. ICAR è organizzata sotto l’egida della SIMIT, Societàna di Malattie Infettive e Tropicali, e di tutte le maggiori società scientifiche di area infettivologica e virologica e del mondo della community. Tra le società scientifiche sono promotori la societàna di immunologia (SIIC), la societàna per lo studio di malattie sessualmente trasmesse (SIMaST), la societàna di terapia antinfettiva (SITA), la societàna di virologia (SIV), l’associazione microbiologi clinici (AMCLI), nonché l’Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani e l’ISS . Il mondo della community è ...

