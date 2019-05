Le ‘catene’ di donazione sangue per bimbi o terremotati sono una bufala

meteoweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2019) ‘La figlia di un mio collega deve sottoporsi a un intervento ed ha urgente bisogno diB positivo, aiuto’. Messaggi similiarrivati sui telefonini e nelle caselle di posta elettronica di moltissimi italiani, ma attenzione: le catene che invitano a donare per una persona, spesso un bimbo, o per un evento come un terremoto “nonaltro che una”. A sottolinearlogli esperti del Centro nazionale, diretto da Giancarlo Maria Liumbruno che, in occasione dell’incontro a Roma su ‘Aspetti clinici, organizzativi e comunicativi delladi’ fanno il punto sulle fake news che circolano sulle donazioni di. Nel nostro Paesestati 1 milione e 700.000 (dati 2017) in un anno i donatori di, hanno ricordato gli esperti. Ma questo numero è in diminuzione, e l’età dei donatori aumenta. Per quanto ...