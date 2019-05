Il concerto di Elisa a Roma in diretta radio il 24 maggio | scaletta del live

optimaitalia

(Di venerdì 24 maggio 2019) Ildisarà trasmesso in. Tutti i fan che non potranno essere presenti alla data che si terrà all'Auditorium Parco della Musica potranno quindi vivere le emozioni delattraverso l'FM di105, partner del tour legato ai concerti organizzati per il supporto di Diari aperti. Lafonica inizierà alle 21 e proseguirà fino alla fine del, prevista per le ore 24 (circa), con il commento di Carlotta Quadri e Alessandro Sansone. Ilpotrà essere seguito sintonizzandosi sulle frequenze di105 e in streaming web.Il tour dilegato a Diari aperti è iniziato da Firenze il 17 marzo scorso e continua fino alla fine del mese dicon la data del 31che l'artista di Monfalcone terrà al Politeama Rossetti. I biglietti non sono più disponibili per la prevendita poiché le ultime date sono sold out. Il ...

OptiMagazine : Il concerto di @elisatoffoli a Roma in diretta radio il 24 maggio: scaletta del live all'Auditorium Parco della Mus… - salprovvisorio : RT @Radio105: Domani #24maggio, @elisatoffoli sarà in concerto a #Roma: segui la diretta del live su #Radio105! ???? - MicolFormichet1 : RT @Radio105: Domani #24maggio, @elisatoffoli sarà in concerto a #Roma: segui la diretta del live su #Radio105! ???? -