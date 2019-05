Gentiloni | governo gialloverde cadrà presto o prestissimo

Di Maio : "La Lega vuole fare cadere il governo Sui rimpatri Gentiloni aveva fatto meglio" : Nel salotto di Barbara d'Urso, il ministro del Lavoro accusa l'alleato di governo di fare un "gioco politico" per far cadere l'esecutivo. Poi chiede a Salvini un'accelerata sul rimpatri o dei clandestini

Europee. Pd contro governo ‘pericoloso’ - ma è lui a evocare per primo l’Italexit. Gentiloni : “Isolati”. Calenda : “C’è rischio” : Il Pd grida all’Italexit. Se l’ipotesi di uscire dall’Unione europea o perfino solo di discuterne è scomparsa dai comizi elettorali di Lega e M5s, chi ora paventa l’ipotesi che il governo possa trascinare il Paese fuori dall’euro è il Partito democratico. Nei giorni scorsi Luigi Di Maio si è scontrato con Matteo Salvini proprio perché quest’ultimo ha detto di essere pronto a sforare la soglia del 3 per cento ...

Paolo Gentiloni avverte il governo : “L’isolamento dell’Italia in Europa è pericoloso” : Il presidente del Pd, Paolo Gentiloni, ha definito pericoloso l'isolamento dell'Italia in Europa, affermando che chi dà per scontato il ruolo del nostro Paese all'interno dell'Unione non si rende conto del muro che ci circonda. L'ex premier ha poi parlato dei rapporti del suo partito con i Cinque Stelle e delle politiche economiche dell'esecutivo. "Il governo ci ha messo ai margini dell'Unione. Siamo in una pagina diversa della storia, chi ...