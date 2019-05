Ambasciator non porta pena Falso | lo dice la scienza

dilei

(Di venerdì 24 maggio 2019) Conoscete tutte il detto “non”? E quante volte vi siete fatte ambasciatrici di un messaggio poco piacevole ad amici e conoscenti? Questa espressione antichissima, è utilizzata per ricordare che non si può, o comunque non si dovrebbe, ritenere responsabile la personatrice di una brutta notizia. Nella realtà, però, le cose non sempre vanno così e il messaggero in questione diventa il capro espiatorio di possibili emozioni negative. Perché alcune volte la verità fa male e non sempre sappiamo come gestirla. A confermarlo è stata una ricerca eseguita dal Journal of Experimental Psychology che ha messo in evidenza il fatto che la maggior parte delle persone tende a considerare chi comunica delle notizie non proprio piacevoli, come soggetti negativi. Attraverso una serie di esperimenti, il team di professionisti, ha esaminato l’atteggiamento e le reazioni delle ...

