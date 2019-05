Tumori | al Gemelli di Roma 50mila pazienti curati ogni anno

Tumori : al Gemelli nasce il Cancer Center - terapie avanzate per il Centro-Sud : Debutta al Policlinico Gemelli di Roma una nuova realtà di ricerca e cura per i pazienti oncologici, ‘antidoto’ ai viaggi della speranza al Nord Italia. Il ‘Comprehensive Cancer Center ‘ sarà presentato domani alle 11.30 al Gemelli , insieme al Bilancio di missione 2018 della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli Irccs. Il Comprehensive Cancer Center nasce sul modello dei grandi centri oncologici americani, dove ...

Tumori : accordo Gemelli-Cina per cure personalizzate : Creare modelli che predicano il livello di aggressività di un tumore e la risposta del paziente ai trattamenti oncologici, sfruttando in una modalità innovativa le immagini che provengono da Tac, risonanza magnetica e Pet. E’ l’obiettivo dell’accordo di cooperazione scientifica firmato a Roma tra la Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs e il Sichuan Cancer Hospital and Institute, affiliato alla University ...