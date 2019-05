Sondaggi Demos | chi sono i lettori di libri nel Nord Est

Sondaggi politici Demos : social - Nord Est chiede più regole : Sondaggi politici Demos: social, Nord Est chiede più regole I social network piacciono ma devono esserci regole certe per punire chi ne fa un uso improprio. A sostenerlo è la maggioranza degli intervistati in un Sondaggio Demos per l’Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino. Da anni i social sono entrati a far parte delle nostre vite. Secondo il recente report Digital 2019 promosso da We Are social e Hootsuite, 35 milioni di italiani ...

Sondaggi politici Demos : lavoro precario e insoddisfacente per i giovani : Sondaggi politici Demos: lavoro precario e insoddisfacente per i giovani Per gli adulti il lavoro è continuativo e piacevole. Per i giovani è temporaneo e insoddisfacente. Sono due mondi lontani e diversi quelli in cui vivono adulti e giovani nell’indagine sul lavoro condotta da Demos per l’Osservatorio sul Nord Est pubblicato su Il Gazzettino. Uno spaccato che rappresenta la realtà di un Paese dove sono soprattutto i giovani ...

Sondaggi elettorali Demos : solo un elettore su tre ha già deciso come votare : Sondaggi elettorali Demos: solo un elettore su tre ha già deciso come votare Prevale l’incertezza secondo l’ultima rilevazione di Demos per Repubblica; secondo l’istituto di Ilvo Diamanti, infatti, solo un elettore su tre ha già deciso come votare quando ormai mancano due settimane alle Europee. Nello specifico, il 34% degli italiani ha già deciso per chi esprimerà la propria preferenza, tuttavia, al 36% di elettori che non ha ancora deciso ...

Sondaggi politici Demos : i giovani e quell’attrazione europea : Sondaggi politici Demos: i giovani e quell’attrazione europea L’Unione europea tanto invisa a populisti e sovranisti piace ai giovani tra i 15 e i 24 anni. A sostenerlo è un Sondaggio Demos e Osservatorio di Pavia per Fondazione Unipolis. I giovani europei vedono ancora un futuro per l’Europa. Nonostante tutti gli allarmismi e le picconate arrivate da più parti in questi ultimi anni. La fiducia nelle istituzioni europee tocca ...

Sondaggi politici Demos : Lega - addio localismi - Pd si “apre” al mondo : Sondaggi politici Demos: Lega, addio localismi, Pd si “apre” al mondo “Prima gli italiani” è uno dei marchi di fabbrica di Salvini. Grazie anche a questo slogan, poi declinato alle varie realtà territoriali in cui si è votato nell’ultimo anno (“prima gli abruzzesi”, “prima i sardi”, “prima i lucani”), la Lega è riuscita ad attrarre su di sé il voto di parecchi cittadini delusi ...