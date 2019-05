Botte e minacce di morte! Per 15 anni picchiata dal marito anche davanti alle bimbe

(Di giovedì 23 maggio 2019) Perun 44enne moldavo ha picchiato la moglie,quando era incinta, eloro figlie piccole. La minacciava di morte o di sfregiarla con l'acido se avesse deciso di lasciarlo. Al termine di una articolata indagine condotta dalla squadra mobile della questura di Perugia è stato contestato all'uomo il reato di maltrattamenti in famiglia. Per 15la vittima,lei moldava, avrebbe subito in silenzio gli abusi del. Perlui l’avrebbequando era incinta, e poifiglie piccole. Stando al racconto della donna, lui la minacciava di morte edi sfregiarla con l'acido se avesse deciso di lasciarlo. In una occasione, rientrato in casa completamente ubriaco, il quarantaquattrenne avrebbe persino tentato di soffocare la moglie con un cuscino.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...