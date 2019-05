«Cosa accade dopo la morte?» L’emozionante e sincera risposta di Keanu Reeves

Jorginho - l’agente : “Jorginho e Sarri alla Juve? I tifosi napoletani devono pensare alla propria squadra - invece di guardare Cosa accade in casa Juve! È un professionista - non un tifoso del Napoli…” : L’ag. di Jorginho sul futuro del suo assistito Joao Santos, agente di Jorginho è intervento a Radio Marte nella trasmissione Si gonfia la rete. Ecco quanto ha dichiarato: “Jorginho e Sarri alla Juve? No, Sarri è concentrato sulla finale di Europa League, non pensa al mercato. La stagione al Chelsea è stata incredibile: il terzo posto e la finale di Europa League sono risultati importantissimi”. “Jorginho è un ...

Rimodulazioni operatori mobili : Cosa accade per TIM - Wind - Tre e Vodafone nei prossimi mesi : Le Rimodulazioni da parte degli operatori mobili sono l’incubo di chiunque sottoscriva un’offerta per la propria linea, e purtroppo sembrano essere diventate quasi una costante piuttosto che un evento singolare. Nei prossimi mesi i maggiori leggi di più...

Lega - lo sfogo di Massimiliano Romeo : "Ondata di inchieste - Cosa può accadere se scendiamo al 25 per cento" : Le inchieste agitano la Lega. La questione giudiziaria sta diventando centrale nei palazzi della politica soprattutto in vista delle elezioni europee del 26 maggio. Tra maggio e giugno poi andranno a sentenza due processi che vedono imputati due esponenti di primo piano della Lega, Edoardo Rixi e Ma

Mercato Juve - intrigo Agnelli-Allegri : ecco Cosa potrebbe accadere : Mercato Juve- Dopo l’incontro di ieri sera, incontro formalizzato per cena, Allegri e Agnelli potrebbero aver già deciso il prossimo futuro della Juventus, ma verrà reso pubblico solamente dopo la partita contro l’Atalanta. Una scelta ponderata per godersi totalmente la festa scudetto e per rivelare solamente dopo la decisione presa. La sensazione è che le […] L'articolo Mercato Juve, intrigo Agnelli-Allegri: ecco cosa potrebbe ...

Internazionali d’Italia 2019 : la pioggia stravolge il programma. Cosa accade per i possessori dei biglietti? Le varie possibilità per il pubblico : Giove Pluvio ha dato libero sfogo a tutto il proprio talento quest’oggi a Roma e gli organizzatori degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis si sono trovati ad affrontare una situazione che è un inedito. Si è presa la decisione di rinviare a domani l’intera sessione, con i match dello svizzero Roger Federer, dello spagnolo Rafael Nadal, del serbo Novak Djokovic e dei nostri Fabio Fognini, Marco Cecchinato e Jannik Sinner tra ...

Domenica In - Manuela Arcuri e la rivelazione su Ballando : "Cosa accade dietro le quinte" - ci credete? : Nel salottino di Mara Venier a Domenica In, ecco Manuela Arcuri, protagonista di Ballando con le Stelle. Un'intervista intima, quella trasmessa su Rai 1, in cui l'attrice ha raccontato la sua vita privata. Dunque si parla di Giovanni, che presto potrebbe diventare suo marito: come si sono conosciuti

Borse - 9 maggio 'giorno X'. Cosa accade se Trump non bluffa sui dazi? : ... data 5 maggio, per compromettere lo scenario ideale che si stava venendo a profilare per gli investitori, quello tipico della Goldilocks economy, in cui l'economia cresce costantemente ma non tanto ...

Borse - che Cosa accade se Trump non bluffa sui dazi? : Attualmente gli Usa importano dalla Cina beni per un totale di circa 500-520 miliardi. Di questi, 50 miliardi sono gravati da dazi al 25% (partiti la scorsa estate) e 200 miliardi sono tassati al 10%. La minaccia è di estendere anche a questi 200 miliardi l’aliquota del 25%...

Ricorso Juventus - Calciopoli : non è finita. Ecco Cosa potrebbe accadere! : Ricorso Juventus Calciopoli- Sono passati quasi 13 anni dalle vicende di Calciopoli, ma la delicata tematica tiene ancora banco. L’avvocato bianconero, Luigi Chiappero, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista in occasione del Collegio di Garanzia, presieduto da Franco Frattini, il quale esprimerà il suo giudizio sullo scudetto del 2006 revocato alla […] More

Corruzione - rifiuti - energia. Dopo il caso Arata - Nicastri - Cosa accade in Sicilia : Così si frena la spesa per gli investimenti e si condanna l'economia Siciliana alla stagnazione. Ho chiesto inoltre all'assessore - conclude Musumeci - di proporre la rotazione di qualche dirigente e ...

Muroni : bisogna capire Cosa accadeva dentro Tmb Salario - emblema mala gestione : Roma – “E’ stato importante ascoltare in audizione il presidente del III Municipio di Roma, Giovanni Caudo, e occuparsi del Tmb Salario per la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita’ illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. Parliamo di un impianto fermo da dicembre, per un incendio sospetto, e mai stato in grado di smaltire rapidamente l’enorme quantita’ ...

Ecco Cosa accadeva nel 1989 nel mondo dell'arte - Artribune : Il lavoro dell'artista è presente nelle collezioni dei maggiori musei internazionali e la sua importanza storica e sociale continua ad essere oggetto di rilevanti mostre personali nel mondo, come ...

Tennis - Fabio Fognini entra fra i top 10 del ranking mondiale se… Ecco Cosa deve accadere nei prossimi tornei : Dopo il trionfo nel Masters 1000 di Montecarlo la top 10 del ranking mondiale ATP non è più una chimera per Fabio Fognini, che del resto nella classifica Race, quella relativa al solo 2019 che accompagna i giocatori fino alle ATP Finals di fine anno, è al settimo posto. Nella classifica mondiale “vera” il ligure è al 12° posto, a soli 5 punti dall’11°, il croato Marin Cilic, e a 190 punti dal 10°, il greco Stefanos Tsitsipas. Il 31enne di Arma ...

WhatsApp - attenzione al messaggio vocale con virus. Cosa sta accadendo : WhatsApp, come difendersi dai virus Basta avere un po' di esperienza con il mondo dell'informatica per capire che si tratta di un messaggio fake. Le note audio non possono nascondere un virus , ...