Atletica – Jacobs esordisce a Castiglione della Pescaia nei 100

(Di giovedì 23 maggio 2019): esordio di Jacob nei 100 metri al Meeting Internazionale Città diDebutti azzurri, domenica 26 maggio, al Meeting internazionale Città di. Nei 100 metri è atteso Marcell(Fiamme Oro) per la prima uscita dell’anno sul rettilineo dello sprint, dopo l’ottima impressione con la 4×100 che ha conquistato il pass mondiale alle World Relays di Yokohama. Apre la stagione outdoor anche il pesista Leonardo Fabbri (Aeronautica), che nelle gare in sala si è migliorato fino a 20,69 con il lancio più lungo degli ultimi diciassette anni per un italiano. Tra le donne al via nei 100 un’altra protagonista dell’en plein azzurro con le staffette, Irene Siragusa (Esercito). Da seguire i lanci che nel martello vedranno in pedana il finalista iridato Marco Lingua (asd Marco Lingua 4ever) e Sara Fantini(Carabinieri), arrivata alla ...

