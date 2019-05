Antifascisti contro Casapound - mille in piazza a Genova : scontri con la polizia e feriti : Cariche, lacrimogeni e cinque feriti nel centro di Genova per gli scontri tra la polizia e gli Antifascisti. Tutto è accaduto per un comizio con il quale Casapound ha chiuso la campagna...

Antifascisti con Lucano alla Sapienza. Sit-in a favore del Sindaco di Riace e contro Forza Nuova : “Così come il 25 aprile siamo stati a Porta San Paolo con tutti gli Antifascisti per ricordare chi ha lottato contro il fascismo per affermare la libertà di tutti fondamento di una informazione indipendente, oggi saremo alla Sapienza per difendere la libertà che qualcuno vorrebbe calpestare impedendo di parlare a Mimmo Lucano facendo violenza alla libertà di espressione”. Lo scrive la Rete No ...

CasaPound - la candidata alle Europee è indagata a Bari : era tra squadristi del raid contro gli Antifascisti : Lucia Picicci compare nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari: è accusata di aver compiuto "manifestazioni usuali del disciolto partito fascista e in particolare per aver attuato il metodo squadrista come strumento di partecipazione politica"

Milano - Antifascisti in corteo contro presidio per Ramelli : 'Partiti che legittimano estrema destra sono il pericolo più grave' : "Le leggi per sciogliere movimenti neofascisti come Casa Pound e Forza Nuova ci sono già, ma manca la volontà politica ". È questo l'appello lanciato dal responsabile milanese dell'Anpi Roberto Cenati nella giornata che ha visto sfilare gli antifascisti e i movimenti di estrema destra in due parti diverse di ...