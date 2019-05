Ambiente | Arpat pubblica domani analisi della falda a Massa

meteoweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2019) L’, su richiestaRegione Toscana, pubblichera’ domattina sul proprio sito i dati dellesull’inquinamentoidrica nelle aree industriali trae Carrara. Lo annuncia un comunicato. “Dopo che sono apparsi sulla stampa locale articoli che riportano solo parzialmente gli esitiprima fase di ricerche effettuate dalla societa’ in house del Mise Sogesid – si legge nella nota -, appare necessario fornire, prima di tutto alla cittadinanza, elementi completi di valutazione, che come peraltro gia’ previsto, verranno illustrati dettagliatamente nei prossimi giorni”. I rilievi, si ricorda, sono funzionali, ad individuare gli interventi necessari a bonificare le aree SIN/SIR interessante dai fenomeni di inquinamento e per i quali la Regione ha reso disponibili oltre 20 milioni. Va comunque rilevato che il quadro ...

