Sostituita di imperio nella mia commissione

huffingtonpost

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Sono giorni che parliamo di democrazia e di pericolo della compressione delle libertà nel nostro Paese, oggi mi ritrovo inquieta a domandarmi se anche la democrazia parlamentare non sia effettivamente a rischio, visto che le prerogative parlamentari appaiono sempre più derubricate.Ieri in commissioni riunite ambiente e lavori pubblici sul cosiddetto “Sblocca cantieri” mi è stato impedito di svolgere la mia attività di parlamentare. Arrivata inho trovato, fuori da ogni previsione, una collega a sostituirmi “per tutta la durata del provvedimento” mi è stato detto.Questo nonostante le mie comunicazioni al delegato d’aula e alla capogruppo che sarei stata sicuramente presente e che non necessitavo di alcuna sostituzione..“Il fatto è politico”, mi ha detto il ...

