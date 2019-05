Roma | Fi | 10 proposte per renderla più sicura 2

liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019) (AdnKronos) - "A-spiega Tajani- ci sono settemila agenti della Polizia municipale che potrebbero essere utilizzati meglio sul territorio; serve rinforzare la presenza delle Forze dell'Ordine soprattutto nelle zone accanto alla stazione nella notte; poi c'è un problema che riguarda l'illuminazi

renatobrunetta : RT @gasparripdl: Ora conferenza stampa di @forza_italia per presentare le 10 proposte per Roma sicura. @ForzaItalia_RM St - gasparripdl : Ora conferenza stampa di @forza_italia per presentare le 10 proposte per Roma sicura. @ForzaItalia_RM St - NursindAn_Form : ??Il 5 Giugno 2019 a Roma presso il Palazzo Falletti, il NurSind presenta le proprie proposte... -