Parte la Beta di Mario Kart Tour su Android | tanti dettagli ufficiali per il titolo di

optimaitalia

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Nintendo è praticamente pronta ad invadere con il suoi nostri dispositivi mobile. Pensato espressamente per smartphone iOS e, il nuovo capitolo della celebre serie corsistica pennellerà entro la fine dell'anno gli schermi touch di altissima velocità, personaggi coloratissimi e piste da capogiro. Un po' come ha sempre fatto sulle console casalinghe e portatili della "grande N", compresa la più recente Nintendo Switch. Si tratta, come capirete già da soli, di unattesissimo, e che potrebbe avere - se sviluppato a dovere - un incredibile impatto mediatico ed economico per il colosso di Kyoto.In attesa dell'uscita ufficiale su iOS e- sarà scaricabile gratuitamente da Google Play e App Store, con la presenza di microtransazioni -, Nintendo ha quindi iniziato ad inviare degli inviti ad alcuni fortunati giocatori selezionati per laa numero ...

OptiMagazine : Parte la Beta di #MarioKartTour su Android: tanti dettagli ufficiali per il titolo di corse mobile… - RuoddyPiper : RT @AlbertoBagnai: Quelle dei personaggi politici, che, SU RICHIESTA DELL’UE, rispetto alla quale ho chiesto attenzione in aula, devono ess… - AlbertoTravers5 : RT @AlbertoBagnai: Quelle dei personaggi politici, che, SU RICHIESTA DELL’UE, rispetto alla quale ho chiesto attenzione in aula, devono ess… -