Paradox Interactive svela il background dei Ventrue in Vampire | The Masquerade

Bloodlines 2 : Paradox Interactive svela il background e le discipline del clan dei Tremere : Paradox Interactive ha oggi svelato il secondo clan di Vampiri full-blood di Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2: i Tremere! I Tremere sono stregoni ossessionati dalla conoscenza e scatenano la devastante magia del sangue contro i loro nemici. Spesso chiamati usurpatori, blood witches o peggio, gli altri clan condividono una sfiducia generale nei confronti dei Tremere. Nonostante ciò, gli altri clan rispettano il puro ...

Paradox Interactive svela il background e le discipline dei Brujah in Bloodlines 2 : Paradox Interactive ha oggi svelato il primo clan di Vampiri full-blood di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: i Brujah! I Brujah sono ribelli e attaccabrighe che esaltano la forza bruta e celebrano il potere della loro linea di sangue. Conosciuti come "Rabble" dagli altri Vampiri, i Brujah non sono mai stati una parte consistente della comunità dei Kindred di Seattle. Molti Brujah della città sono avanzi dei movimenti falliti di Anarch e ...

