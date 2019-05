Palermo | imprenditori locali entrano in società | 3 milioni nelle casse del club

calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) “Una cordata die professionistiha già dato disponibilità ad acquisire, in modi e termini da definire, un pacchetto di azioni dell’U.S.Città diper un controvalore complessivo pari a 3.000.000,00 euro. Essendo tale trattativa in via definizione, la cifra non e’ ancora stata depositatadelrosanero”. E’ quanto comunica ilrosanero. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulla Serie BL'articoloin: 3delCalcioWeb.

