Milano | bimbo di due anni trovato morto in casa

blogo

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Aggiornamento ore 14:30 - È stato fermato dalla polizia Aljich Rhustic, il 25enne di origini croate accusato dalla moglie di aver ucciso il lorodi due. Dopo aver telefonato al 112, l’uomo ha abbandonato l’appartamento lasciando la moglie da sola ad attendere i soccorsi in via Ricciarelli. Gli agenti lo hanno individuato poche ore dopo la chiamata in un’abitazione in zona Giambellino. A tradirlo il localizzatore del suo telefonino: gli investigatori lo avevano individuato nei pressi disua, ma temevano se ne fosse liberato mentre se la dava a gambe.di 2in- Un bambino di dueè statosenza vita all’interno della propria abitazione, in via Ricciarelli. Stando a quanto riferiscono le prime agenzie, il personale paramedico giunto sul posto ha subito notato evidenti segni di violenza sul ...

repubblica : Milano: morto in casa bimbo di due anni, sul corpo segni di violenza - repubblica : ?? #Milano: morto in casa bimbo di due anni, sul corpo segni di violenza - MediasetTgcom24 : Bimbo ucciso a Milano, il padre confessa: l'ho picchiato per rabbia #Milano -