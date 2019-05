Mediaset | i compensi dei conduttori Quanto guadagnano Bonolis | D’Urso e De Filippi

davidemaggio

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Gerry Scotti, PaoloDeiRai, nelle ultime settimane, si è parlato fin troppo. Soprattutto dopo le critiche espresse da Matteo Salvini, con la proposta – da parte sua – di porre un tetto alle buste paga nel servizio pubblico. “Sopra il milione non ci si deve arrivare più” aveva tuonato il vicepremier. Ora, però, a mezzo stampa trapelano alcune cifre dal mondo, dove gli stipendi sono notevolmente più alti: alcuniarrivano anche a guadagnare oltre 10 milioni l’anno. Un dato, questo, che non si può ignorare in una logica di mercato. Ecco i numeri. A riportare le indiscrezioni suidi casaè Italia Oggi, che precisa la doppia componente che caratterizza in genere i contratti degli artisti: da una parte c’è una componente fissa legata al vincolo di esclusiva, dall’altra ci sono le prestazioni ...

soloversacexme : RT @GiusCandela: I compensi dei conduttori Mediaset sono sorprendenti, clamorosi, dieci volte superiori a quelli dei volti Rai. Ps Il prim… - carpi_ale : RT @GiusCandela: I compensi dei conduttori Mediaset sono sorprendenti, clamorosi, dieci volte superiori a quelli dei volti Rai. Ps Il prim… - BasilioPetruzza : RT @GiusCandela: I compensi dei conduttori Mediaset sono sorprendenti, clamorosi, dieci volte superiori a quelli dei volti Rai. Ps Il prim… -