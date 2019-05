Luigi Di Maio | il reddito di cittadinanza e la tassa nascosta sui prelievi

Luigi Di Maio - "circolare segreta" alle spalle di Salvini. A pochi giorni dal voto - colpo mortale al governo? : Una circolare segreta, alle spalle della Lega. Il Corriere della Sera riporta come Luigi Di Maio, ministro del Lavoro, abbia dato incarico all'Ispettorato nazionale del lavoro, dipendente direttamente dal suo Ministero, di firmare una circolare che di fatto rappresenta il primo passo verso il salar

Luigi Di Maio : “Quelli della Lega giocano a poliziotto buono e poliziotto cattivo” : Luigi Di Maio ha commentato le ultime settimane di tensione nel governo, soprattutto per quanto riguarda lo scontro tra il sottosegretario Giorgetti e il presidente Conte, sottolineando che "o ci sono due idee diverse del futuro nella Lega in queste ore, oppure si sta giocando al poliziotto buono e il poliziotto cattivo".Continua a leggere

DiMartedì - Nando Pagnoncelli smonta Luigi Di Maio e 5 Stelle : "Cosa significa cavalcare l'antipolitica" : "cavalcare l'antipolitica significa usare temi come i costi della politica facendo credere ai cittadini che ci possano essere risparmi che invece poi si riveleranno irrisori". Nando Pagnoncelli, alla presenza di Luigi Di Maio e Riccardo Fraccaro, in diretta ieri sera 21 maggio da Giovanni Floris a D

Matteo Salvini : "Agli attacchi non rispondo". Poi smonta Luigi Di Maio : "Io non ho mai chiesto l'impeachment" : "Il governo non cade, va avanti per quattro anni e lo farà perché ha lavorato bene", ribadisce Matteo Salvini in una intervista a Il Corriere della Sera. E sottolinea che solo ieri 21 maggio ci siano state "otto dichiarazioni dei 5 Stelle contro di me. Non ho risposto a nessuna». Una situazione, sec

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - "cala la fiducia". Retroscena - brutto segnale : alleanza consumata : La crisi all'interno del governo tra Lega e M5s e tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sta trasformando in crisi nel Paese. Il "diagramma" che a Palazzo Chigi conoscono bene segnala da marzo il crollo negli indici di gradimento per il premier e i suoi due vice. Riporta Francesco Verderami in un ret

Luigi Di Maio - i sondaggi segreti sulla scrivania del M5s : "La soglia di sicurezza" per evitare la crisi : I sondaggi sono banditi, ma Matteo Salvini e Luigi Di Maio li hanno ben presenti sulle loro scrivanie. E stando a quanto dichiarato ultimamente dal leader della Lega, si potrebbe parlare di "allarme rosso" per il Capitano. Leggi anche: "Perché devi cambiare". Salvini, retroscena sul sondaggio segret

Mara Carfagna smonta Luigi Di Maio : "Moderatissimo? Ma se chiedeva l'impeachment per Sergio Mattarella?" : "Abbiamo finito le metafore per commentare gli scambi quotidiani tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini", tuona Mara Carfagna che smonta completamente il vicepremier grillino: "Oggi il primo, il 'moderato', dice al secondo: 'manca solo scontro Lega-Colle ed è collezione'". Il "moderatissimo", lo prende

Mario Monti - il bacio della morte : "Luigi Di Maio è meglio di Matteo Salvini" : "C'è molta tensione soprattutto per una maggioranza anomala e in contrasto al suo interno come questa. Sull'Europa le loro visioni sono sempre più diverse ma Luigi Di Maio è meglio di Matteo Salvini", dice Mario Monti ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7. In studio si parla di elezioni e

Vitalizi - ex senatore denuncia Luigi Di Maio per definire il suo assegno “un privilegio rubato” : Giorgio Pizzol, ex senatore del Psi tra il 1987 e il 1992, ha denunciato Luigi Di Maio e due europarlamentari del Movimento Cinque Stelle per diffamazione. Il motivo? Aver definito il Vitalizio come un "privilegio medievale rubato ai cittadini". Pizzol aveva visto il proprio sussidio dimezzato con la riforma dei tagli agli assegni per gli ex parlamentari.Continua a leggere

Luigi Di Maio a Stasera Italia - confessione intima alla Palombelli : "Perché io e Virginia dormiamo insieme" : Un romantico a Roma. Luigi Di Maio ha confessato a Barbara Palombelli, ospite di Stasera Italia su Rete 4, che la relazione con Virginia Saba sta andando a gonfie vele: "Stiamo insieme da qualche mese e siamo ancora nella fase di luna di miele - sono le parole del leader M5s e vicepremier -. Sono mo

Luigi Di Maio : “Con Virginia stiamo insieme di notte” : Gli impegni politici sono pressanti, e il tempo da dedicare alla vita privata è ridotto all’osso per Luigi Di Maio. Così, confessa a “Stasera Italia”, il momento per stare insieme a Virginia Saba è la notte: “Ci vediamo sempre, dormiamo insieme, almeno la notte è il momento in cui si riesce a stare un po’ insieme” racconta ai microfoni di Barbara Palombelli. La storia d’amore con la bella Virginia procede a gonfie vele: “stiamo insieme da ...

Luigi Di Maio innamorato pazzo di Virginia Saba : "Non conviviamo ma spesso dormiamo insieme" : Il vicepremier ha parlato della fidanzata a 'Stasera Italia'. Presto per fare un passo importante, ma la strada è quella...

Decreto sicurezza bis - Luigi Di Maio : “Giusto che decida Mattarella - la Lega ormai è paranoica” : Dopo il nulla di fatto del Consiglio dei ministri di ieri sera, Luigi Di Maio ha prima cercato di stemperare i toni, sottolineando che "non c'è stata nessuna lite sul Decreto sicurezza bis", ma ora è giusto che "il presidente Mattarella faccia le sue osservazioni". Poi il capo politico del Movimento 5 Stelle ha parlato di una Lega che "sta diventando paranoica".Continua a leggere

Luigi Di Maio : “La Lega sta perdendo un po’ la testa” : A “Stasera Italia” il vicepremier sulle tasse chiarisce: “Per me va bene la flat tax, ma ci devono proporre le coperture”