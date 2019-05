Lecce | esplode un distributore di bibite | operaio 23enne in prognosi riservata

Blastingnews

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Si è letteralmente sfiorata la tragedia questa mattina all'alba a Nardò, un paese delle provincia di, dove all'improvviso unautomatico diè esploso mentre un', originario del posto, stava sistemando negli appositi scaffali la merce. Secondo quanto riferisce la stampa locale, l'esplosione è avvenuta in un locale sito in via Aldo Moro, angolo con via Segni. Qui, una società cinese, sta per aprire l'attività commerciale in questione, la cui inaugurazione è prevista per i primi di giugno. Tutto è avvenuto in pochi concitati istanti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi. Il sistema di allarme si è attivato subito Nei momenti successivi al fatto di cronaca, il sistema di allarme installato nel locale in questione è scattato immediatamente, e ha richiamato l'attenzione di una pattuglia del servizio di vigilanza. Subito dopo sono arrivati ...

rep_bari : Lecce, esplode il distributore automatico: grave operaio 23enne in pausa caffè [news aggiornata alle 15:42] - LaGazzettaWeb : Nardò, esplode distributore di bevande: grave operaio 23enne -