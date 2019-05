Cucchi | Viminale e Arma parte civile nel processo sui depistaggi

Caso Cucchi - Arma e Difesa chiedono di costituirsi parte civile. Conte ha già dato l’ok al Viminale : L’ Arma dei carabinieri e il ministero della Difesa hanno presentato istanza per costituirsi come parti civili nell’ambito del filone dell’inchiesta sui presunti depistaggi nel Caso di Stefano Cucchi , morto il 22 ottobre 2009. Intanto, con una lettera all’Avvocatura dello Stato, il presidente del Consiglio Conte ha già dato il via libera al Vimina...

