Cristiano Ronaldo starebbe sponsorizzando Mourihno per la panchina della Juventus

(Di mercoledì 22 maggio 2019) L'attesa principale per i tifosi bianconeri riguarda ovviamente la sceltadirigenza sul prossimo tecnico che guiderà lala prossima stagione. Di indiscrezioni ne arrivano molteplici, con diversi pareri contrastanti fra i vari media sportivi. Alcuni di questi sostengono che Agnelli sarebbe pronto ad affidare la guida tecnica ad un allenatore internazionale, con Guardiola, Klopp, Pochettino e Deschamps come possibili candidati, mentre altri 'sposano' la linea italiana, con Inzaghi e Sarri possibili indiziati allabianconera. Secondo La Gazzetta dello Sport,potrebbe essere molto influente nella scelta dell'allenatore. Come è noto, il presidenteconsidera il portoghese non solo una risorsa a livello tecnico ma anche dal punto di vista strategico, grazie all'esperienza acquisita da giocatore in questi anni di vittorie. La Gazzetta ...

