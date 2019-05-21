romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 19:15: VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 19… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Traffico Roma del 21-05-2019 ore 19:00: VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 18.20 TR… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E A24; SULLA TIBURTINA TRAFFICO INTENSO TRA SETTEVILLE E VIA DI TOR CERVARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PRENESTINA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E A24; SULLA TIBURTINA TRAFFICO INTENSO TRA SETTEVILLE E VIA DI TOR CERVARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E L’APPIA; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E, AVANTI, TRA NOMENTANA E PRENESTINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO; SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E L’APPIA; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E, AVANTI, TRA NOMENTANA E PRENESTINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO; SI STA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E, AVANTI, TRA NOMENTANA E DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E APPIA; SULL’AUTOSTRADA A1 RALLENTAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA CEPRANO E FROSINONE, DIREZIONE Roma; SULLA PONTINA, SEMPRE PER UN INCIDENTE, STRADA CHIUSA ALL’ALTEZZA DI BORGO MONTELLO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA NETTUNENSE, TRA PAVONA E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DELL’APPIA; SULLA STESSA APPIA SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO E GENZANO NELLE DUE DIREZIONI; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO SI SEGNALA ANCORA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE CENTRALE DEL LATTE E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO LA CIRCOLazioNE E’ TORNATA REGOLARE SUL TRATTO URBANO, MENTRE RIGUARDO ALLE CONSOLARI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA ANCORA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE RESTANO INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO, PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA; RIGUARDO ALLE CONSOLARI SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 09.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA, PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA; INCOLONNAMENTI ANCHE IN ESTERNA, TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma NORD E CASSIA; IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 09.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA; PROSEGUENDO IN ESTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 08.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA; PROSEGUENDO IN ESTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO PERMANGONO CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 08.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO UN INCIDENTE PROVOCA ULTERIORI CODE TRA SALARIA E CASSIA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 20 MAGGIO 2019 ORE 20.20 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ALSCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIMOSSO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-FIUMICINO AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA L’ANSA TEVERE E PARCO DEI MEDICI SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO IN ENTRMBI I SENSI DI MARCIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMABA DI NERONE TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR ...